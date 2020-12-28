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Как провести новогодние праздники без головной боли и лишних объемов на талии? 5 полезных советов

28.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как провести новогодние праздники без головной боли и лишних объемов на талии? 5 полезных советов

Без головной боли и лишних объемов на талии. Телеведущая Екатерина Тишкевич делится с читателями ONT.BY пятью советами, как провести новогодние праздники так, чтобы избежать возможных неприятных последствий обильных застолий. 

1. Заранее составьте меню. Еда должна быть простой и максимально полезной. Если вы всё-таки не представляете себе новогодний стол без салата «Оливье», можно заменить майонез растительным маслом. А вместо выпечки с кремом приготовьте суфле, желе или безе.


2. Уделите внимание сервировке стола. Снизить аппетит поможет цвет посуды, утверждают психологи. Вместо традиционных белого, красного и зеленого выберите посуду синего цвета. 


3. Дозируйте алкоголь. Бокал вина можно легко «растянуть» на полтора часа. За праздничным столом лучше отдать предпочтение сухому красному вину, шампанскому брют, а если хотите чего-нибудь покрепче, отдайте предпочтение коньяку. И не забывайте про употребление воды: один стакан воды на один стакан спиртного напитка. Вы же не хотите мучиться похмельем с утра!


4. Не переедайте. Прислушивайтесь к своему организму. За праздничной трапезой делайте перерывы в еде. И держите тарелку наполовину полной на протяжении всего вечера.


5. Будьте активны! Веселые конкурсы, подвижные игры, танцы, а также небольшая прогулка в новогоднюю ночь не только поднимут вам настроение, но и улучшат пищеварение.



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Без головной боли и лишних объемов на талии. Телеведущая Екатерина Тишкевич делится с читателями ONT.BY пятью советами, как провести новогодние праздники так, чтобы...
 
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