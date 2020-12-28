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«Расскажи, Снегурочка, где была». У культовой песни появилась современная версия

29.12.2020 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодые исполнители Монеточка и Шарлот перепели одну из самых новогодних песен — «Расскажи, Снегурочка» из мультфильма «Ну, погоди!».

Исполнители приняли участие в новогоднем проекте журнала Esquire. Они не только перепели известный трек, но также сыграли: Шарлот — на рояле, Монеточка — на небольшом синтезаторе.

К слову, на днях стало известно, что Лиза Гырдымова (Монеточка) вышла замуж.

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Молодые исполнители Монеточка и Шарлот перепели одну из самых новогодних песен - «Расскажи, Снегурочка» из мультфильма «Ну, погоди!».
 
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