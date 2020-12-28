|
«Расскажи, Снегурочка, где была». У культовой песни появилась современная версия
Источник материала: Tut.by
Молодые исполнители Монеточка и Шарлот перепели одну из самых новогодних песен — «Расскажи, Снегурочка» из мультфильма «Ну, погоди!».
Исполнители приняли участие в новогоднем проекте журнала Esquire. Они не только перепели известный трек, но также сыграли: Шарлот — на рояле, Монеточка — на небольшом синтезаторе.
К слову, на днях стало известно, что Лиза Гырдымова (Монеточка)
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодые исполнители Монеточка и Шарлот перепели одну из самых новогодних песен - «Расскажи, Снегурочка» из мультфильма «Ну, погоди!».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)