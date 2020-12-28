Выбираем железную дорогу в подарок

Источник материала: Tut.by



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Уже давно для детей одной из любимых игрушек является крошечный паровозик, тянущий за собой по рельсам вагончики. И если у взрослых такая мечта не осуществилась, то они можно купить своему чаду это многокомпонентную, динамическую и познавательную игрушку развлечение. Однако, как выбрать железную дорогу сегодня, когда игровая индустрия предлагает сотни вариантов. Разбираемся с проектом TAM.BY , как не растеряться в таком разнообразии и купить подарок, который подойдет и понравится малышу.

Содержание:

По возрасту и комплектации



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Следует помнить, что чем меньше ребенок, тем крупнее и проще должны быть все детали и элементы. До четырехлетнего возраста нужно покупать полотно и поезд сравнительно небольшой длины. Лучше, если все детали будут изготовлены из древесины — хорошо обработанной и приятной на ощупь.

Детям старшего возраста больше нравятся масштабные модели — с интересными дополнительными элементами, со сложным строением полотна, с горками, изгибами, ярусами. Для изготовления таких вариаций используют пластик, иногда с металлическими вставками.

Конструкция должна «расти» вместе с дитем. Чем старше ваше чадо, тем сложнее игрушка, но мельче детали. Семилетним детям нравятся тематические сложносоставные модели, на которых хорошо прорисованы элементы железнодорожного полотна и поезда.

Чтобы выбрать железную дорогу безошибочно, следует обратить внимание на комплектацию поезда. Обычно в стартовый набор входят рельсы и состав — локомотив и вагоны. Но большая часть производителей предусмотрительно выпускают дополнительные аксессуары, благодаря которым можно изменить длину рельсов, дополнить количество вагонов, сменить паровоз. Поэтому при покупке стоит поинтересоваться у продавца, есть ли возможность дополнить конкретный комплект. Необходимо также учитывать комплектацию подарка декоративными элементами, платформами, фигурками пассажиров, тоннелями, депо и т.д. Такие дополнения принесут немало радости и вдохновения получателю презента.

Решили сделать ребенку подарок мечты? Позаботьтесь о том, чтобы интерес к игре сохранился надолго. Для этого укомплектуйте набор дополнительными оригинальными аксессуарами.

Настоящий состав



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Игра станет еще интереснее, если будет сопровождаться звуковыми, световыми и другими вида эффектов. В недорогих моделях паровоз просто издает гудок. Дорогие, более сложные игрушки, на электронном управлении, способны имитировать звук колес и другие шумовые эффекты.

В стандартном наборе игры обычно свет включается только в локомотиве. Однако можно выбрать железную дорогу, где освещаются вагоны внутри, платформы, здания, подсвечиваются светофоры.

Популярный и увлекательный эффект — имитация дыма. Дымогенератор заправляют специальной жидкостью, а при нажатии кнопки из трубы выходит облако дыма.

Игрушечные поезда вместе с полотном чаще производят из прочного пластика. Деревянные модели предназначаются самым маленьким игрокам. Коллекционные варианты составов, рельс и вагонов — игрушки дорогие, сделанные из металла.

При покупке набора следует обратить внимание, из какого материала изготовлены все детали. На пластике или дереве не должно быть царапин, трещин, сколов. Все элементы должны хорошо соединяться между собой.

Еще один нюанс: тип управления игрой



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Малышам лучше подойдет ручное управление. Для них такая модель более понятная, доступная, дающая тактильные ощущения. Игроки постарше в восторге от электронного управления. Руководить целым составом простым нажатием кнопки — это ли не самое захватывающее чувство?

В продвинутых модификациях предусмотрено цифровое или аналоговое управление. Если вы не знаете, как выбрать железную дорогу на цифровом управлении, то следует понять, что игрок сможет управлять скоростью движения всего состава, освещением, эффектами при помощи пульта. Аналоговый вариант позволяет контролировать только один поезд.

Каждый магазин детских игрушек в Минске позволит выбрать подходящий вариант железной дороги.