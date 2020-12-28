Источник материала: Хартия'97

Игорь Олиневич: Наступают времена, когда вклад должен делать каждый 2 28.12.2020, 23:04

5,105

Игорь Олиневич

Фото: charter97.org

Власти приближают свой конец.

Активист Игорь Олиневич хотел вернуться на родину на пике народных протестов, но почти сразу по возвращении в Беларусь был задержан и сегодня остается за решеткой. Его обвиняют в «терроризме», одном из самых тяжких преступлений в белорусском уголовном кодексе.

«Несколько недель я не находил себе места, стараясь решить в голове и сердце тяжелую дилемму. Август разделил время на до и после, глядя на фото арестованных людей в Беларуси, я не знал, что ответить. Сколько зла вылилось, сколько людей, сколько ожиданий и благородных поступков… Все это заставило смотреть вглубь своей души… Бывает, наступают времена, когда вклад должен делать каждый, соответственно своим силам, способностям и духу. А этого у меня много», – слова политзаключенного зачитала в студии «Белсата» Валентина Олиневич, его мать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .