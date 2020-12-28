Источник материала: Хартия'97

Товарооборот Беларуси со странами ЕС сократился почти на 14% 2 28.12.2020, 22:30

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Экспорт товаров в ЕС сократился на 18,7%.

Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе—октябре 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года снизился на 13,9% до 9 млрд 411,7 млн долларов, свидетельствуют данные Белстата, передает naviny.media .

Экспорт товаров в ЕС сократился на 18,7% до 4 млрд 173,1 млн долларов, импорт — на 9,6% до 5 млрд 238,6 млн. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе—октябре 2020 года составило 1 млрд 65,5 млн долларов.

Из общего объема белорусского экспорта в январе—октябре 2020 года на долю стран ЕАЭС приходилось 48,6% (в январе—октябре 2019-го — 43,7%), России — 45,6% (41,1%), ЕС — 17,8% (18,7%), остальных стран — 33,6% (37,6%). Импорт из стран ЕАЭС составил 50,2% общего объема импорта (в январе—октябре 2019 года — 55,8%), из России — 49,8% (55,3%), ЕС — 20,1% (18,1%), остальных стран — 29,7% (26,1%).

За десять месяцев 2020 года зарегистрированы экспортно-импортные операции с 204 странами. Товары поставлялись на рынки 172 государств, импортировалась продукция из 182 стран.

Основными торговыми партнерами Беларуси в январе—октябре 2020 года были: Россия — 47,8% всего объема товарооборота; Украина — 7,4%; Китай — 7,3%; Германия — 4,2%; Польша — 4,1%; Литва — 2,3%; Великобритания — 1,8%; Казахстан — 1,4%; Италия — 1,3%; США и Турция — по 1,2%; Бразилия — 1,1%.

Товарооборот с Россией по итогам десяти месяцев 2020 года составил 23 млрд 639 млн долларов, на 18,4% меньше, чем за январь—октябрь 2019 года, в том числе экспорт — 10 млрд 674,5 млн долларов (-5,2%), импорт — 12 млрд 964,5 млн (-26,7%).

В Великобританию экспортировано товаров на 741,9 млн долларов (-62,8%), импортировано из этой страны — на 162,9 млн (-29,2%). Товарооборот снизился на 59,3% до 904,8 млн долларов.

Товарооборот с Украиной составил 3 млрд 670 млн долларов (-25%), в том числе экспорт — 2 млрд 532,8 млн (-27,5%), импорт — 1 млрд 137,2 млн (-18,7%).

В Нидерланды экспортировано товаров на 404,1 млн долларов (-39,5%), импортировано из страны — на 315,9 млн (-8,5%). Товарооборот снизился на 29% до 720 млн долларов.

Товарооборот с Германией уменьшился на 20,7% до 2 млрд 59,6 млн долларов. Экспорт упал до 718,4 млн (-34,5%), импорт — до 1 млрд 341,2 млн (-10,6%).

Экспорт в Литву снизился до 852,7 млн долларов (-4,7%), импорт из этого государства — до 293,1 млн (-8%). В целом товарооборот уменьшился на 5,6% до 1 млрд 145,8 млн долларов.

В Китай экспортировано товаров на 612,4 млн долларов (+6,3%), импортировано из КНР — на 3 млрд 21 млн (-3,9%). Товарооборот составил 3 млрд 6134 млн долларов (-2,3%).

Товарооборот с Польшей снизился на 7,8% до 2 млрд 13,8 млн долларов. Экспорт составил 996,6 млн долларов (-8%), импорт — 1 млрд 17,2 млн (-7,5%).

Товарооборот с Италией снизился на 14,9% до 619 млн долларов. Экспорт составил 71,7 млн долларов (-12,3%), импорт — 574,3 млн (-15,2%).

Экспорт в США составил 144 млн долларов (-15,2%), импорт из этой страны — 463,1 млн (-14,9%). Товарооборот снизился на 15% до 607,1 млн долларов.

Товарооборот с Францией составил 341,2 млн долларов (-10,8%), экспорт — 96,3 млн (+4,1%), импорт — 244,9 млн (-15,6%).

До 2017 года товарооборот Беларуси с Евросоюзом сокращался на протяжении более чем трех лет. В 2016 году по сравнению с 2015-м он уменьшился на 22,3% до 11 млрд 175,7 млн долларов, в 2015 году снижение составило 28,5% по сравнению с 2014-м. В 2017 году товарооборот вырос на 30%, в 2018-м — на 19,6% до 17 млрд 331,9 млн долларов, в 2019 году — снизился на 9% до 15 млрд 660 млн долларов.

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