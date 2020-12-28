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РФ в 2021 году не будет платить компенсацию поставщикам нефти в Беларусь
Источник материала: Хартия'97
РФ в 2021 году не будет платить компенсацию поставщикам нефти в Беларусь
Режим только на этом аспекте теряет до $84,6 миллиона.
В 2021 году Россия не будет платить по межбюджетному трансферту компенсацию своим компаниям за поставки нефти в Беларусь. Об этом заявил министр финансов нашей страны Юрий Селиверстов.
"По текущему периоду основные решения приняты. Как компенсаторный фактор некий межбюджет в данном случае мы в текущем году не рассматриваем на будущее", — передает
Селиверстов добавил, что контракты на 2021 год "подписаны на похожих, но немного других условиях, т. е. там нет этой бюджетной составляющей".
После очередной нефтяной ссоры в начале 2020-го официальный Минск договорился с Москвой, что премия нефтяным компаниям за поставку сырья в Беларусь будет идти из России по межбюджетному трансферту.
"В 2020 году межбюджетная компенсация составляла $4,7 на тонну нефти. Таким образом, Беларусь только на этом аспекте теряет до $84,6 миллиона", — отмечает ТГ-канал "Экономика".
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Режим только на этом аспекте теряет до $84,6 миллиона.
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