ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

РФ в 2021 году не будет платить компенсацию поставщикам нефти в Беларусь

29.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

РФ в 2021 году не будет платить компенсацию поставщикам нефти в Беларусь

2
  • 28.12.2020, 22:07
  • 5,691
РФ в 2021 году не будет платить компенсацию поставщикам нефти в Беларусь

Режим только на этом аспекте теряет до $84,6 миллиона.

В 2021 году Россия не будет платить по межбюджетному трансферту компенсацию своим компаниям за поставки нефти в Беларусь. Об этом заявил министр финансов нашей страны Юрий Селиверстов.

"По текущему периоду основные решения приняты. Как компенсаторный фактор некий межбюджет в данном случае мы в текущем году не рассматриваем на будущее", — передает БелТА слова чиновника.

Селиверстов добавил, что контракты на 2021 год "подписаны на похожих, но немного других условиях, т. е. там нет этой бюджетной составляющей".

После очередной нефтяной ссоры в начале 2020-го официальный Минск договорился с Москвой, что премия нефтяным компаниям за поставку сырья в Беларусь будет идти из России по межбюджетному трансферту.

"В 2020 году межбюджетная компенсация составляла $4,7 на тонну нефти. Таким образом, Беларусь только на этом аспекте теряет до $84,6 миллиона", — отмечает ТГ-канал "Экономика".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Режим только на этом аспекте теряет до $84,6 миллиона.
 
Новости дня
Новости разные
 
Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе—октябре сократился почти на 14%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика