ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Алексей Гончаренко: Белорусы показали, что не приемлют диктатуру Лукашенко

29.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Алексей Гончаренко: Белорусы показали, что не приемлют диктатуру Лукашенко

3
  • 28.12.2020, 21:55
  • 4,764
Алексей Гончаренко: Белорусы показали, что не приемлют диктатуру Лукашенко
Алексей Гончаренко

Беларусь должна быть демократической и независимой.

По словам украинского политика Алексея Гончаренко, вопрос о развитии демократии в обществе следует адресовать самим белорусам, которые показали, что не приемлют диктатуру Лукашенко, передает «Голос Америки».

«Белорусы показали, что не приемлют диктатору Лукашенко, но пока не смогли довести демократические протесты до конца», – подчеркивает Алексей Гончаренко.

Демократическая и независимая Беларусь, по его словам, необходима Европейскому Союзу и Украине, с которой у нее тысяча километров общей государственной границы.

«Как мы можем помочь белорусам? Инструментарий у нас один – нужно присоединиться к санкциям Европы против режима Лукашенко, необходимо принимать белорусов, которые бегут от политических репрессий», – отмечает Алексей Гончаренко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь должна быть демократической и независимой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы Санкт-Петербурга 142-й раз собираются на акции солидарности с земляками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика