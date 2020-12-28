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Алексей Гончаренко: Белорусы показали, что не приемлют диктатуру Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Алексей Гончаренко: Белорусы показали, что не приемлют диктатуру Лукашенко
Беларусь должна быть демократической и независимой.
По словам украинского политика Алексея Гончаренко, вопрос о развитии демократии в обществе следует адресовать самим белорусам, которые показали, что не приемлют диктатуру Лукашенко, передает
«Белорусы показали, что не приемлют диктатору Лукашенко, но пока не смогли довести демократические протесты до конца», – подчеркивает Алексей Гончаренко.
Демократическая и независимая Беларусь, по его словам, необходима Европейскому Союзу и Украине, с которой у нее тысяча километров общей государственной границы.
«Как мы можем помочь белорусам? Инструментарий у нас один – нужно присоединиться к санкциям Европы против режима Лукашенко, необходимо принимать белорусов, которые бегут от политических репрессий», – отмечает Алексей Гончаренко.
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Беларусь должна быть демократической и независимой.
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