Источник материала: Хартия'97

Алексей Гончаренко: Белорусы показали, что не приемлют диктатуру Лукашенко 3 28.12.2020, 21:55

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Алексей Гончаренко

Беларусь должна быть демократической и независимой.

По словам украинского политика Алексея Гончаренко, вопрос о развитии демократии в обществе следует адресовать самим белорусам, которые показали, что не приемлют диктатуру Лукашенко, передает «Голос Америки» .

«Белорусы показали, что не приемлют диктатору Лукашенко, но пока не смогли довести демократические протесты до конца», – подчеркивает Алексей Гончаренко.

Демократическая и независимая Беларусь, по его словам, необходима Европейскому Союзу и Украине, с которой у нее тысяча километров общей государственной границы.

«Как мы можем помочь белорусам? Инструментарий у нас один – нужно присоединиться к санкциям Европы против режима Лукашенко, необходимо принимать белорусов, которые бегут от политических репрессий», – отмечает Алексей Гончаренко.

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