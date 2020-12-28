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Белорусы Санкт-Петербурга 142-й раз собираются на акции солидарности с земляками

29.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы Санкт-Петербурга 142-й раз собираются на акции солидарности с земляками

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  • 28.12.2020, 21:50
  • 2,823
Белорусы Санкт-Петербурга 142-й раз собираются на акции солидарности с земляками

Видеофакт.

Белорусы Санкт-Петербурга 142-й раз собираются на акции солидарности со своими земляками!

«Так как нам не дают собираться у стен родного посольства, мы запускаем новый этап нашего протеста — «Покажи Петербург белорусам!»

Сегодня мы собрались у бюста Адама Мицкевича!

Передаем приветы и слова поддержки Новогрудку, белорусской диаспоре в Кракове и поздравляем с днём рождения доктора Артёма Сорокина!

Вместе победим! Жыве Беларусь!»- говорят участники акции.

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