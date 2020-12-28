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Белорусы Санкт-Петербурга 142-й раз собираются на акции солидарности с земляками
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Санкт-Петербурга 142-й раз собираются на акции солидарности с земляками
Видеофакт.
Белорусы Санкт-Петербурга 142-й раз
«Так как нам не дают собираться у стен родного посольства, мы запускаем новый этап нашего протеста — «Покажи Петербург белорусам!»
Сегодня мы собрались у бюста Адама Мицкевича!
Передаем приветы и слова поддержки Новогрудку, белорусской диаспоре в Кракове и поздравляем с днём рождения доктора Артёма Сорокина!
Вместе победим! Жыве Беларусь!»- говорят участники акции.
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