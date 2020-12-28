ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Помпеях обнаружили древний киоск с остатками еды

29.12.2020 06:31 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Помпеях обнаружили древний киоск с остатками еды
Фото: Ciro De Luca / Reuters
Это уникальная находка для археологов, так как прежде идентифицировать продаваемую там пищу ученым не удавалось, сообщил директор археологического парка «Помпеи» Массимо Озанна в эфире телеканала Rainews24, его слова передает ТАСС.

«Этот киоск особенный, потому что нам удалось восстановить пищу, которую там продавали. Кроме того, на прилавке сохранились в великолепном виде фрески, которые также описывают предлагаемые продукты», — подчеркнул Озанна, добавив, что за всю историю раскопок в городе нашли порядка 80 таких заведений.

По его словам, находка дает понять, какие вкусовые предпочтения имели древние римляне. Например, во многие рыбные блюда помпейские повара добавляли разные виды мяса. «Нужно понимать, что такие заведения посещали в основном простолюдины, а не знать, которой к столу подавались сложные блюда», — добавил эксперт.

Работающие над раскопками зоологи идентифицировали тушки уток, кости свиней, овец и коз, а также птиц и панцири улиток. Биоматериал хорошо сохранился под толстым слоем лавы. Кроме зоологов и археологов над проектом работают вулканологи и биологи.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили останки богатого жителя Помпей и его раба, которые погибли во время катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры. По словам исследователей, жертвы извержения поначалу выжили, когда Везувий начал изрыгать пепел, однако погибли во время мощного взрыва, произошедшего на следующее утро.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В разрушенном извержением вулкана древнеримском городе Помпеи ученые обнаружили киоск с остатками еды.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Расскажи, Снегурочка, где была». У культовой песни появилась современная версия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика