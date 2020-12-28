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Лукашенко подписал указ о проведении ВНС. Кто будет участвовать?

29.12.2020 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ № 492 о созыве VI Всебелорусского народного собрания. Даты подтвердились: согласно указу, мероприятие состоится в Минске 11-12 февраля.

Сообщается, что на нем будут обсуждать направления общественно-политического развития Беларуси и Программа социально-экономического развития страны на 2021-25 годы.

На ВНС приглашены 2700 человек, представляющих области и Минск. Все эти люди избираются городскими и районными Советами депутатов, общественные объединения. От каждой области предусмотрено не более 310 участников, от Минска – не более 370.

Список приглашенных составляет Республиканский оргкомитет по подготовке и проведению ВНС из числа руководителей госорганов и организаций, депутатов местных Советов, представителей общественных организаций и объединений, СМИ, диаспор, иностранных дипломатов, иностранных и международных организаций, действующих в стране.

О дате проведения VI Всебелорусского народного собрания стало известно на совещании по его подготовке 28 декабря. 

Во второй половине дня заработал сайт ВНС с новостями, фото, видео.

По мнению многих экспертов, проведение ВНС может стать триггером протестной активности. «Придется принимать усиленные меры безопасности, ограждать «лучших представителей народа» от самого вышедшего на протест народа. В итоге VI ВНС будет выглядеть особенно карикатурно», - пишет политолог Александр Класковский.

С ним солидарен и Артем Шрайбман«Как ВНС, так и референдум, и выборы после конституции – все это будет триггером для новых протестов», - считает он.

Напомним, протесты в Беларуси начались сразу после закрытия избирательных участков 9 августа, когда в стране прошли выборы. Протесты жестоко подавляются силовиками, но не прекращаются.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ № 492 о созыве VI Всебелорусского народного собрания. Даты подтвердились: согласно указу, мероприятие состоится в Минске...
 
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