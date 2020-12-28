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Лукашенко подписал указ о проведении ВНС. Кто будет участвовать?
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ № 492 о созыве VI Всебелорусского народного собрания. Даты подтвердились: согласно указу, мероприятие состоится в Минске 11-12 февраля.
Сообщается, что на нем будут обсуждать направления общественно-политического развития Беларуси и Программа социально-экономического развития страны на 2021-25 годы.
На ВНС приглашены 2700 человек, представляющих области и Минск. Все эти люди избираются городскими и районными Советами депутатов, общественные объединения. От каждой области предусмотрено не более 310 участников, от Минска – не более 370.
Список приглашенных составляет Республиканский оргкомитет по подготовке и проведению ВНС из числа руководителей госорганов и организаций, депутатов местных Советов, представителей общественных организаций и объединений, СМИ, диаспор, иностранных дипломатов, иностранных и международных организаций, действующих в стране.
О дате проведения VI Всебелорусского народного собрания
Во второй половине дня
По мнению многих экспертов, проведение ВНС может стать триггером протестной активности. «Придется принимать усиленные меры безопасности, ограждать «лучших представителей народа» от самого вышедшего на протест народа. В итоге VI ВНС будет выглядеть особенно карикатурно», -
С ним солидарен и Артем Шрайбман. «Как ВНС, так и референдум, и выборы после конституции – все это будет триггером для новых протестов», -
Напомним, протесты в Беларуси начались сразу после закрытия избирательных участков 9 августа, когда в стране прошли выборы. Протесты жестоко подавляются силовиками, но не прекращаются.
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Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ № 492 о созыве VI Всебелорусского народного собрания. Даты подтвердились: согласно указу, мероприятие состоится в Минске...
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