Тренер по триатлону возвращался на велосипеде домой — оказался на Окрестина

Фото из личного архива





Случилось это в 12.20 в Минске , в районе улиц Рафиева и Алибегова.





«Леша стоял на пешеходном переходе, рядом было несколько человек. Загорелся зеленый — муж должен был ехать. Но его резко подрезал бус. Оттуда выбежали люди в черном и забрали его вместе с велосипедом», - рассказывает жена Карина обстоятельства, которые знает от свидетелей и своего мужа». В этот день она ждала Алексея дома с двумя маленькими детьми.





Мужчину доставили в Московское РУВД, оттуда — на Окрестина. Карина поехала под стены изолятора и с боем смогла передать мужу теплые вещи и обувь — он был в велоформе и специальных туфлях.





Суд состоялся в понедельник после обеда. В протоколе записали, что Алексей стоял на бордюре вместе с велосипедом, кричал «Жыве Беларусь» и «Уходи».





«Свидетелем был Иванов Иван Иванович. По документам, 1995 года рождения. Мы с друзьями смеялись над этим, потому что выглядел он лет на 40 минимум. Нас много пришло на суд, чтобы поддержать Лешу, и свидетель очень нервничал — пальцы ходили ходуном, он в ногтях ковырялся», — вспоминает Карина.





В деле были нестыковки по времени, корректором было исправлено место задержания. Но это не помешало судье Татьяне Пирожниковой дать тренеру 10 суток.





«В воскресенье мама Леши также принимала участие в соревнованиях, после них предлагала сыну остаться там, выпить кофе и вместе отправиться домой, но он отказался. Ведь знал, что моя ночь с детьми прошла плохо. Он спешил домой быть папой», — делится жена.



