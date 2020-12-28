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Минчане поймали на Минском море щуку весом 13,5 килограмма

29.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Второй день минчанин Леонид Лихтар и его друг Максим Быков находятся в эйфории. В воскресенье, 27 декабря, на Минском море товарищи поймали щуку весом 13,5 килограмма. Мужчины до сих пор не могут нарадоваться такой удаче. Говорят, никто из рыбаков-любителей такую большую рыбу из этого водоема еще не доставал, пишет TUT.BY


Длина щуки 112 сантиметров. Фото в редакцию прислал Леонид Лихтар

На зимнюю рыбалку Леонид Лихтар ездит с 2003 года. У каждого человека, рассуждает он, есть мечта: кто-то грезит о принце, кто-то о машине, а рыбак — о крупной рыбе. И вот, в канун Нового года желание Леонида сбылось.

— Мы поставили ставки, с помощью которых рыба ловится на живца, и одна из них сработала прямо на глазах. Подошли, подсекли, я стал тянуть, — возвращается к тем событиям собеседник. — Тянул, тянул… По весу чувствовал: рыба попалась крупная, но что настолько, даже не ожидал. В какой-то момент мы с Максимом подтянули ее к лунке, увидели ее голову — и испугались: огромный монстр.

— Когда вытянули ее на лед, мы были взбудоражены и изумлены, — не скрывает эмоций Леонид. — Мы следим за рыбацкими новостями. Знаю, пару лет назад здесь поймали щуку весом 11 килограммов, но чтобы 13,5 — такого еще не случалось.

Заметив улов необычных размеров, к товарищам тут же стали подходить другие рыбаки. Все поздравляли и, конечно, фотографировались.

Со щукой Леонид решил поступить так: из головы сделать чучело, чтобы хранить как трофей об удачном улове. А с остальным?

— Моя мама очень хорошо готовит, она сделает потрясающие рыбные котлеты, — рассказывает Леонид. — В щуке было три килограмма икры. Я ее заправил солью и растительным маслом. Через три дня, как раз к Новому году, ее можно будет подавать к столу. Это вкусный деликатес. Угощу своих ребят.

— А с Максимом не делились?

— Мы поделимся, но уже готовой продукцией, — шутит собеседник и говорит, что обязательно пригласит друга к столу.
 
Теги: Новости
 
 
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Второй день минчанин Леонид Лихтар и его друг Максим Быков находятся в эйфории. В воскресенье, 27 декабря, на Минском море товарищи поймали щуку весом 13,5 килограмма....
 
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