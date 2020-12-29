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«В Беларуси планируют запретить политические буквы Б и Ч. Дорый веер, Еларусь!» Твиты дня
Источник материала: UDF
«Соседи перешли в стадию ребусов». Фото: twitter.com/e_vilent. Цитата в заголовке: twitter.com/vodnbli
Лукашенко объявил, что 11-12 февраля состоится Всебелорусское народное собрание. Белорусов заворожила магия цифр.
2021-й вообще по цифрам выглядит не очень благоприятно.
Тем временем на ОНТ рассказали, что у белорусов на всех одно новогоднее желание. Интересно, какое?
А еще погода устроила жителям Беларуси скользкие дороги и тротуары.
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На Всебелорусском собрании будет 2700 делегатов, потому что в зале 2700 мест.
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