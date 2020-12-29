Источник материала: UDF



«Соседи перешли в стадию ребусов». Фото: twitter.com/e_vilent. Цитата в заголовке: twitter.com/vodnbli

Численность участников Всебелорусского собрания составит 2,7 тысячи человек. Организаторы в шоке: где за месяц можно найти столько балаклав? — LEGALGRUZCHIQUE (@legalgruzchique) December 28, 2020

На Всебелорусское Народное Собрание саккумулировано более 10 тыс. предложений, которые предлагается всесторонне обсудить за два дня. Это по 5 тыс в день. Или (если работать круглосуточно) по 17 секунд на каждое предложение. — Ivan Radziankou (@Veterrr) December 28, 2020

В нормальной демократии: народ выбирает своих представителей в депутаты местных и национальных советов.

В Советской Белоруссии депутаты выбирают себе народ. https://t.co/Rjyb6c2VXP — Ivan Radziankou (@Veterrr) December 28, 2020

Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание пройдёт 11-12 февраля, а освобождение всех политзаключённых — 29-30 февраля. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) December 28, 2020

Всего одно желание на всю страну pic.twitter.com/9v9APb1Mf3 — Чай з варэннем (@belteanews) December 28, 2020

Легкий дождик в сочетании с околонулевой температурой требуют полного сосредоточения, осознанности и медитации при передвижении по тротуару.



Берегите себя, а лучше оставайтесь дома! — Ivan Radziankou (@Veterrr) December 28, 2020

Твит по теме @gypsynkov Если к вам сегодня кто-то будет подкатывать, то это скорее всего из-за раздолбайства коммунальщиков, а не симпатия. Gypsynkov

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «В Беларуси планируют запретить политические буквы Б и Ч. Дорый веер, Еларусь!» Твиты дня На Всебелорусском собрании будет 2700 делегатов, потому что в зале 2700 мест.

Лукашенко объявил, что 11-12 февраля состоится Всебелорусское народное собрание. Белорусов заворожила магия цифр.2021-й вообще по цифрам выглядит не очень благоприятно.Тем временем на ОНТ рассказали, что у белорусов на всех одно новогоднее желание. Интересно, какое?А еще погода устроила жителям Беларуси скользкие дороги и тротуары.