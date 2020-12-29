Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подполковник полиции сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб Выпив, стал демонстрировать ей, как владеет оружием.

По данным издания, 50-летний офицер проводил вечер со своей любовницей и, выпив, стал демонстрировать ей, как владеет оружием. По словам женщины, подполковник собирал и разбирал травматический пистолет, а затем предложил сыграть в русскую рулетку, после чего раздался выстрел.Женщина вызвала скорую. С ранением головы мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался.По данным издания, подполковник проработал в органах внутренних дел более 30 лет. Три месяца назад он уволился из полиции, а месяц назад устроился в частное охранное предприятие.Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что в материалах дела информации об опасной игре нет. Свидетельницу случившегося ждет официальный допрос. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.