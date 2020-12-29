ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подполковник полиции сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб

29.12.2020 06:31 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Подполковник полиции сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб
Фото: Unsplash
В общежитии подмосковного города Мытищи обнаружили тело подполковника полиции с пулевым ранением головы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 50-летний офицер проводил вечер со своей любовницей и, выпив, стал демонстрировать ей, как владеет оружием. По словам женщины, подполковник собирал и разбирал травматический пистолет, а затем предложил сыграть в русскую рулетку, после чего раздался выстрел.

Женщина вызвала скорую. С ранением головы мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался.

По данным издания, подполковник проработал в органах внутренних дел более 30 лет. Три месяца назад он уволился из полиции, а месяц назад устроился в частное охранное предприятие.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что в материалах дела информации об опасной игре нет. Свидетельницу случившегося ждет официальный допрос. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выпив, стал демонстрировать ей, как владеет оружием.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский военный случайно выстрелил из пушки по магазину «Детский мир»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика