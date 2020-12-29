Источник материала: UDF



Архивное фото. Фото: Виталий Кузьмин

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российский военный случайно выстрелил из пушки по магазину «Детский мир» Пострадавших нет.

По информации издания, ефрейтор обслуживал машину на территории военной части и случайно дважды выстрелил в воздух из автоматической пушки. Болванка (боеприпас без взрывчатого вещества, предназначенный для пробития брони тяжелой техники) пробила крышу торгового центра и приземлилась на втором этаже — в «Детском мире». Куда отлетела вторая болванка — неизвестно.Из торгового центра пришлось эвакуировать около трехсот человек. Пострадавших нет.Ранее на полигоне Сергейцево во Владимирской области военный нарушил требования безопасности и случайно выстрелил, попав в сослуживца. Пострадавшего доставили в больницу. Он умер от полученного ранения.