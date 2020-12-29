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Украшения для новогоднего стола, чтобы все обалдели!
Источник материала: ОНТ
Совсем скоро 31 декабря, а это значит пора продумывать, что будет стоять на новогоднем столе. Не только блюда, но и украшения создают атмосферу праздника.
На праздничном столе обязательно должны быть свечи. Главное, разместить их безопасно и так, чтобы они сочетались с цветовой гаммой всех украшений.
Салфетки в новогодней тематике тоже украсят стол. Можно покреативить с их размещением и формой.
Пряничные домики, елочки и другая выпечка не только внесут изюминку, но и станут прекрасным дополнением к сладкому столу.
Бокалы можно использовать не только по назначению, а например, для создания вот таких элементов декора.
Конфеты стоит подбирать по обёртке, чтобы они сочетались по цвету с другими украшениями. И стильно, и вкусно.
Небольшие сувениры гостям можно упаковать в праздничные коробочки и разместить прямо на тарелках.
Счастливого вам Нового года! Пусть праздник запомнится!
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Совсем скоро 31 декабря, а это значит пора продумывать, что будет стоять на новогоднем столе. Не только блюда, но и украшения создают атмосферу праздника. На...
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