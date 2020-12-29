Ольга Бузова поменяла прическу и разочаровала фанатов

Источник материала: ОНТ

Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино Ольга Бузова разместила фото с новой необычной прической на своей странице в Instagram.

Она решилась на кардинальную смену имиджа и заплела косички. Однако слаженного вздоха восхищения на такое изменение во внешности от фанатов не последовало.





Многие подписчики сообщили, что новая прическа их разочаровала – с ней Ольга, по их мнению, не выглядит женственной. Есть комментаторы, положительно оценившие новый образ, отметившие, что Ольге прическа идет.

Фото: Instagram Ольги Бузовой

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