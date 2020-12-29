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Ольга Бузова поменяла прическу и разочаровала фанатов
Источник материала: ОНТ
Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино Ольга Бузова разместила фото с новой необычной прической на своей
Она решилась на кардинальную смену имиджа и заплела косички. Однако слаженного вздоха восхищения на такое изменение во внешности от фанатов не последовало.
Многие подписчики сообщили, что новая прическа их разочаровала – с ней Ольга, по их мнению, не выглядит женственной. Есть комментаторы, положительно оценившие новый образ, отметившие, что Ольге прическа идет.
Фото: Instagram Ольги Бузовой
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Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино Ольга Бузова разместила фото с новой необычной прической на своей странице в Instagram. Она решилась на...
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