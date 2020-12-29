Что изменится для автомобилистов с 1 января. Пять главных новшеств

В новом году белорусских водителей ждет множество положительных и отрицательных новшеств. Naviny.by выбрали пять самых главных из них.



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Изменятся «водительские» статьи КоАП

С 1 января 2021 года граждане страны будут жить по новому КоАП. Новшества затронут и тех белорусов, которые имеют водительские права.

Прежде всего, водителям нужно знать о том, что изменится часть штрафов за нарушение скоростного режима.

Так, по старому кодексу за превышение скорости движения на 30 и более километров в час лихача ждал штраф в размере от трех до 10 базовых величин (от 81 до 270 рублей).

Между тем в новом кодексе установлена другая градация штрафов в части превышения скорости (вообще, введение новой градации по тем или иным статьям — главная «фишка» нового КоАП):

- от 30 до 40 километров в час — штраф в размере от трех до 10 базовых величин;

- от 40 и более километров в час — штраф в размере от 8 до 12 базовых величин (от 216 до 324 рублей).

Отметим, что в настоящее время базовая величина составляет 27 рублей. Тогда как с 1 января ее размер может быть увеличен на два рубля, до 29 рублей.

Изменения внесены и в другие статьи КоАП, в которых говорится об ответственности водителей.

В частности, новшеством является введение двухступенчатой системы алкогольного опьянения водителя.

Первая ступень — до 0,8 промилле алкоголя. За это будет присужден штраф 100 базовых (2700 рублей) с лишением прав на три года.

Ранее наказание за этот проступок составляло от 50 до 100 базовых (от 1350 до 2700 рублей) с лишением прав на аналогичный срок.

Вторая ступень — от 0,8 промилле и более. Таким нарушителям грозит штраф в 200 базовых величин (5400 рублей) и лишение прав на пять лет.

До 1 января 2020 года состоянием алкогольного опьянения в Беларуси считается уровень от 0,3 промилле.

Вместе с тем новый КоАП не только ужесточает, но и смягчает ответственность водителей за некоторые правонарушения.

В частности, снижен штраф для тех, кто ездит без «автогражданки», то есть обязательного страхования транспортного средства.

По обновленному кодексу за это придется заплатить от 27 до 81 рубля, тогда как раньше — от 81 до 135 рублей.

Вводится транспортный налог

С 1 января отменяется госпошлина за выдачу разрешения на допуск автотранспорта к участию в дорожном движении.

Вместо пошлины граждане начнут платить раз в год транспортный налог.

При расчете налога будут учтены физические параметры автомобиля и фактическое время владения им.

Сам налог в сравнении с госпошлиной может снизиться в среднем на 25%. Причем ставки налога для пенсионеров предлагается снизить на 50%, для инвалидов III группы — на 25%.

Есть и другие положительные новшества.

Так, в отношении легковых автомобилей, которые имеют разрешенную максимальную массу от 1,5 до 2,5 тонны, будет применяться шаг 250 вместо 500 килограмм. В результате для отдельных граждан платеж дополнительно снизится.

Вдобавок местные органы власти могут получить право полностью или частично освобождать от транспортного налога физических лиц, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Но только при условии, если эти граждане не используют свои автомобили для предпринимательской деятельности.

Кроме того, лица, которые внесли в 2020 году госпошлину, не будут платить транспортный налог до истечения срока ее действия.

Новый налог в 2021 году нужно заплатить не позднее 15 декабря. Если автомобиль весит до полутора тонн, сумма налога составит до 80 рублей.

Подорожают новые автомобили, кроме Geely и российской сборки

Правительство уточнило виды и категории транспортных средств, которые облагаются утилизационным сбором, а также изменило некоторые ставки этого сбора.

Все новые данные приведены в постановлении № 647 от 16 ноября 2020 года. Если раньше ставки были установлены в отношении транспорта, с даты выпуска которого прошло не более 3 лет и свыше 3 лет, то с 1 января 2021 года градация этих ставок выглядит так: не более 3 лет, от 3 до 7 лет и свыше 7 лет.

В результате ставка сбора за транспортное средство, с даты выпуска которого прошло более 7 лет и которое ввозит гражданин, составит 1225,1 рубля.

Другие ставки для физических лиц не поменялись. Ставки утилизационного сбора для электромобилей тоже остались прежними.

Вместе с тем дилеры, которые импортируют автомобили из-за пределов Таможенного союза, могут поднять цены с 1 января. Поскольку, к примеру, для новых таких машин с моторами от одной до двух тысяч кубических сантиметров ставка утильсбора составит 6115,2 рубля (была 1459,3 рубля).

Другие ставки для них тоже существенно вырастут.

Вводится сбор за выезд из страны на автомобиле

Областные советы депутатов получают право вводить сбор за выезд из страны на автомобиле.

Такой сбор может быть введен «в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19».

Об этом сказано в статье 4 приложения 27 к новому Налоговому кодексу Беларуси.

Решение может начать действовать уже с 1 января 2021 года для автомобилей, максимальная масса которых не превышает пяти тонн и в которых не более восьми мест для сидения помимо места водителя.

Ставки сбора не могут превышать трех базовых величин (81 рубля). Принимать решение о введении сбора местные власти смогут в течение двух лет — до 1 января 2023 года.

Плательщиками сбора признаются водители транспортных средств, которые пересекают государственную границу Беларуси в пунктах пропуска.

Таким образом, взимать сбор могут при выезде через границу Беларуси со странами Евросоюза и Украины, новшество не затронет границу с Россией.

Предполагается, что уплачивать сбор в белорусских рублях водители будут до пересечения или при пересечении госграницы Беларуси в пунктах пропуска.

Зарядка электромобилей станет платной

Стоимость одного киловатта на станциях постоянного тока, то есть быстрых электро-зарядных станциях, составит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленных) — 29 копеек.

Плата вводится с 1 января на всех электрозаправках Malanka.

Зарядка электромобилей в Беларуси оставалась бесплатной с 2014 года, с момента появления первых ЭЗС. Такой практики не было ни в одном государстве. Но даже после введения платы цена зарядки будет самой низкой в Европе, отметили в «Белоруснефти».

При этом «электротопливо» обойдется владельцам автомобилей в два раза дешевле бензина.