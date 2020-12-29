Парадокс на рынке вкладов 2020 года: ставка рефинансирования падала, а доходность по рублям росла

Источник материала: Tut.by

Первая половина года для рынка депозитов прошла спокойно: ставки росли, но медленно и не намного. Вторая половина 2020 года, наоборот, принесла новые рекорды. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что в этом году происходило с депозитами в белорусских рублях и иностранной валюте, и сколько можно было на них заработать в начале года и сейчас.

Вклады в белорусских рублях



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Одно из главных событий, которое должно было повлиять на ставки по рублевым депозитам, - снижение ставка рефинансирования Нацбанка Беларуси. За год ставка изменилась трижды с 9% до 7,75%.

В начале года самая выгодная ставка по «коротким» рублям была равна 9,66%. Кто относил рубли в банк на 1-3 года, мог заработать не более 12,66%. Несмотря на снижение ставки рефинансирования, в период январь-август ставки постепенно росли. Так, по данным на август вклад на месяц приносил уже 12,5%, «длинные» варианты – до 13,5%.

Но в целом второе полугодие оказалось гораздо более непредсказуемым. В сентябре ставки по безотзывным вкладам в рублях взлетели до 22% на 1 месяц и 20% на год. К концу года произошла небольшая коррекция и по последним данным самые выгодные вклады до 3 месяцев можно было открыть под 21,2%, а вклад на год – под 18,2%. Интересно, что ставки по более коротким срокам превышают ставки по более длинным.

Еще один парадокс – высокие ставки второй половины 2020-го не только по безотзывным, но и по отзывным вкладам. Например, открытый в декабре отзывный депозит до 3 месяцев принесет до 20%, на 1 год – до 17%.

Если в 2019 году банки неохотно предлагали вклады сроком на 1 месяц, то во второй половине 2020 года ситуация была прямо противоположной. Вклады сроком до 1-2 месяца оказывались не только более выгодными, но и более распространенными. Самый «короткий» вклад мы нашли в октябре – вклад Белгазпромбанка на 15 дней под 18%. Правда в ноябре этот вклад уже перестали оформлять.

Вклады в долларах и евро



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Рынок вкладов в иностранной валюте не переживал значительных изменений в этом году. Ставки по вкладам в долларах на 1-3 месяца колебались в диапазоне 0,8-2,3%, вклады в евро приносили 0,5-1,75%. В июле максимальная ставка достигла 2,3% в долларах и 1,75% в евро и продержалась на этом уровне до конца года. Важно дополнить, что открыть вклады под такие ставки можно только в одном банке (Белгазпромбанке), в остальных банках на депозитах сроком в 1-3 месяца не получится заработать более 1,25% в евро и 1% в евро.

В категории вкладов от 1 года ставки выросли на 0,2 п.п. с января по декабрь. В начале года вклады на год оформлялись под 2,1%, в апреле ставка увеличилась до 2,3% и оставалась неизменной до конца года. Доходность вкладов в евро «стартовала» с 1,6% и с октября держится на уровне 1,8%.

Если рассмотреть вклады сроком от 2 лет, то процентные ставки по ним соответствуют ставкам вкладов на год. То есть, заработать больше на «длинных» вкладах не удастся. А избежать подоходного налога в 13% - вполне.