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У 10-летнего сына Гуфа и Айзы вышел первый клип

29.12.2020 07:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Сами, сына рэперов Гуфа (Алексея Долматова) и Айзы Анохиной, вышел первый клип на трек Surf, что появился двумя неделями ранее. В ролике, помимо 10-летнего рэпера, появляются также его родители.

В треке Сами зачитал о том, что занимается джиу-джитсу, смотрит TikTok и залипает в YouTube. А еще любит маму и слушает папу. Обо всем этом и снят клип. Еще в ролике он играет с рэпером Кравц в Cyberpunk 2077, придумывает сценарии видео для TikTok и записывает на студии первый трек.

Сами Долматов — 10-летний сын Алексея Долматова (Guf) и Айзы Анохиной. Родители развелись после шести лет брака, когда мальчику было четыре. Пара все еще периодически выясняет отношения публично, но им приходится договариваться ради воспитания общего сына.

Концерт Guf

Где: Prime Hall
Когда: 7 мая 2021, 20.00
Сколько: от 69 рублей

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У Сами, сына рэперов Гуфа (Алексея Долматова) и Айзы Анохиной, вышел первый клип на трек Surf, что появился двумя неделями ранее. В ролике, помимо 10-летнего рэпера,...
 
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