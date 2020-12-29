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У 10-летнего сына Гуфа и Айзы вышел первый клип
Источник материала: Tut.by
У Сами, сына рэперов Гуфа (Алексея Долматова) и Айзы Анохиной, вышел первый клип на трек Surf, что появился двумя неделями ранее. В ролике, помимо 10-летнего рэпера, появляются также его родители.
В треке Сами зачитал о том, что занимается джиу-джитсу, смотрит TikTok и залипает в YouTube. А еще любит маму и слушает папу. Обо всем этом и снят клип. Еще в ролике он играет с рэпером Кравц в Cyberpunk 2077, придумывает сценарии видео для TikTok и записывает на студии первый трек.
Сами Долматов — 10-летний сын Алексея Долматова (Guf) и Айзы Анохиной. Родители развелись после шести лет брака, когда мальчику было четыре. Пара все еще периодически выясняет отношения публично, но им приходится договариваться ради воспитания общего сына.
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У Сами, сына рэперов Гуфа (Алексея Долматова) и Айзы Анохиной, вышел первый клип на трек Surf, что появился двумя неделями ранее. В ролике, помимо 10-летнего рэпера,...
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