Расстреляли из рогатки капот дорогого кроссовера. Необычный тест пленок, которые защищают машины от камней

Источник материала: Tut.by

Вылетевший из-под колес соседнего автомобиля или впереди едущей фуры камешек, который ударяется о капот вашей машины — это знакомо каждому водителю. Чтобы защитить авто от сколов и царапин, придумали специальные антигравийные пленки. Но действительно ли они работают? Чтобы проверить это, AUTO.TUT.BY провел необычный эксперимент: расстрелял камнями из рогатки новенький капот недешевого кроссовера.





Вообще изначально полиуретановые пленки были изобретены для защиты лопастей вертолетов во время операции «Буря в пустыне». В полете лопасти быстро изнашивались из-за трения о песок в воздухе. Опыт показал, что пленка значительно снижает износ. Потом такие пленки стали предлагать и для защиты кузова автомобиля.

Строим рогатку, замеряем, пристреливаемся

В подготовке и проведении эксперимента нам помогла компания VINYLSTUDIO, которая занимается оклейкой автомобилей антигравийными полиуретановыми пленками.

Метательное приспособление мы изготовили из толстого бруска, двух гвоздей, специального жгута для рогаток и линейки. Последняя нам понадобилась в качестве шкалы, чтобы при каждом выстреле соблюдать постоянную силу натяжения жгута, а значит, и скорость полета камня.



По капоту мы стреляли небольшими камешками весом 1,5−2 грамма

Стрелять мы решили мелким гравийным щебнем — он больше всего похож на тот, что попадает в автомобили на дороге. Отобрали горсть примерно одинаковых по весу и форме камешков весом около 1,5−2 грамма.



Новенький капот служит в компании тренировочным стендом и выставочным образом

По каждой пленке стреляем три раза, имитируя различные ситуации на дороге. Первая — попадание камня на скорости около 45−50 км/ч, например когда вы двигаетесь за кем-то по гравийной дороге. Вторая ситуация — удар камнем на скорости около 75−80 км/ч. Такой сюрприз может прилететь, если водитель впереди идущего авто съехал на обочину. И третья ситуация самая жесткая — «выстрел» камнем на скорости 100−105 км/ч. Такое возможно, если камешек вылетит из-под шины фуры, едущей по трассе.

Самая главная деталь эксперимента — шикарный, только что окрашенный капот от кроссовера Skoda Kodiaq.





Кроме защитных свойств эксперт Алексей Колесник, директор компании, оценивает качество самих пленок — эластичность, удобство нанесения, прочность приклеивания и способность к очищению. Последний параметр важен для антигравийной пленки: он показывает, насколько легко будет отмыть с покрытого пленкой автомобиля, например, битум или птичий помет. Поэтому на каждом образце пленки мы проставили метку перманентным маркером. По словам Алексея, это наиболее стойкий к смыванию вариант.

Делаем сколы и вмятины





Для эксперимента мы отобрали пять популярных антигравийных пленок. Еще две взяли вне конкурса. Эксперт перед началом проверки замечает, что «свежеприклеенная» пленка может демпфировать удар, потому что она словно «плавает» по поверхности кузова. В идеале нужно подождать хотя бы пару часов после приклеивания. Поэтому наш результат будет хоть и не вполне точным, но все равно показательным.

Первой в бой вступает пленка Spectroll из Южной Кореи. Популярный вариант по цене и качеству.

— Это, по сути, топовый вариант из относительно доступных. У нее хороший внешний вид, приятная шагрень, но первоначальная адгезия у нее слабая, пленка съезжает. Это может повлиять на результат нашего эксперимента.

После трех зачетных попыток Алексей замечает, что если бы мы стреляли хотя бы через пару часов после нанесения пленки, когда она сильно приклеилась, то пробить ее было бы немного легче — пленка очень тонкая.



На скорости 100 км/ч камешек оставил след в виде скола и вмятины на пленке Spectroll

Следующей в бой вступает пленка SunTek американского производства. Алексей сразу замечает, что у предыдущей пленки «шагрень» понравилась больше: она более гладкая. А здесь структура ближе к «апельсиновой корке».

— На улице, при дневном освещении «шагрень» будет выглядеть иначе, но все равно визуально Spectroll мне понравился больше.



После выстрела на скорости 100 км/ч пленка SunTek оказалась пробита насквозь

Алексей наклеивает следующую пленку — американскую 3 М Scotchgard. Ее, кстати, применяют на болидах серии NASCAR.

— Эта пленка хорошо тянется, но быстро приклеивается — не успеваешь разгладить. Выглядит приятно: хороший блеск. С ней любят работать, но она требует хорошего уровня подготовки оклейщика.

После трех выстрелов Алексей заключает, что пленка повела себя достойно.

— Скажем так, если получаешь скол, визуально все вообще не страшно: его практически не видно.



При попадании на скорости 75−80 км/ч камень оставил лишь небольшое повреждение на пленке 3 М Scotchgard. ЛКП не задето

Третья пленка, которая выступает в зачете, — это LLumar Gloss из США. Это самый распространенный вариант, базовый. Отличительная особенность этой пленки — большая толщина: не менее 210 микрон. Это один из самых высоких показателей.

— Чувствуется, что это самая плотная пленка, тяжело тянется. Клеится стабильно, классно — нет растяжек, ложится понятно и предсказуемо. Для оклейщика это идеальный вариант.



При попадании камня на скорости 100 км/ч под пленкой LLumar Gloss образовался скол и вмятина

Финальной в нашем зачете выступила более дорогая пленка LLumar Platinum. От предыдущей она отличается лишь наружным защитным слоем, а также специальным лаковым покрытием, стойким к загрязнениям, с гидрофобным эффектом. Именно эта пленка лучше всего подходит для белых автомобилей. Все три выстрела LLumar Platinum вел себя практически так же, как и предыдущий образец.

Вне зачета мы взяли все тот же LLumar, но уже серии Platinum Prestige 10 mil. Эта премиальная специализированная пленка обладает рекордной толщиной в 300 микрон.

Алексей говорит, что из-за большей, чем у Gloss и Platinum, плотности оклеивать такой пленкой автомобиль полностью неудобно. А вот закрывать отдельные элементы — фары, пороги, кромку капота и кромку крыши над лобовым стеклом, другие места повышенного риска — оптимальный вариант.



При самом мощном выстреле на пленке Platinum Prestige 10 mil остается след и вмятина, но ЛКП не повреждено

И завершающим аккордом выступила виниловая пленка. Ее можно считать уже технологией прошлого. Алексей говорит, что такие пленки они клеили лет восемь назад. Пленка неэластичная, тяжело клеится. Внешний вид проигрывает полиуретановым пленкам.

— Объективно защитные свойства у «винила» хорошие, но при проведении эксперимента мы создали для него, можно сказать, идеальные условия — в боксе было тепло, примерно +20 градусов. И виниловое покрытие было очень мягким. Но зимой уже при минус 2−3 градусах винил застывает, становится хрупким и практически не защищает. Свои свойства сохраняет недолго — около трех лет.



На виниловой пленке остаются точки от ударов и вмятины в металле, но ЛКП не повреждается

Результаты нашего обстрела мы свели в таблицу:

Антигравийная пленка Степень повреждений в зависимости от скорости полета камня 45−50 км/ч 75−80 км/ч 100−105 км/ч Spectroll Едва видимая царапина Пленка повреждена, но ЛКП под ней осталось целым Камень пробил пленку, оставил маленькую вмятину в металле и сколол лак. Краска осталась целой SunTek Едва видимая царапина Пленка пробита, под ней образовался скол ЛКП Камень пробил пленку, в месте удара она «съехала». На капоте — вмятина и скол ЛКП 3 М Scotchgard Удар не оставил заметных следов Небольшое повреждение на пленке, ЛКП не задето ЛКП повреждено — есть скол, но визуально он практически незаметен LLumar Gloss Небольшое белое пятно в месте удара. ЛКП не повреждено Смещение пленки в месте удара, небольшой скол на ЛКП Смещение пленки, скол и небольшая вмятина на капоте LLumar Platinum Едва заметное белое пятно в месте удара Небольшой скол После удара образовался скол с едва заметной вмятиной Вне зачета Platinum Prestige 10 mil Незаметная царапина Пленка повреждена, но сквозного пробития нет Вмятина в месте удара, но ЛКП осталось целым Виниловая пленка Заметная точка в месте удара Сквозное пробитие, ЛКП не повреждено Сквозное пробитие, вмятина в месте удара. ЛКП не повреждено

Победителем эксперт называет пленку 3M Scotchgard. У нее хороший внешний вид, правильная «шагрень», она хорошо отмывается. Следы перманентного маркера удалось полностью удалить. К минусам можно отнести сложности в монтаже: пленка сильно и быстро приклеивается — неопытный оклейщик рискует оставить немало растяжек и проблемных мест.

Spectroll соответствует своему уровню. Это недорогой вариант, по сути — замена виниловой пленке. Защитные качества средние, при этом пленка плохо очищается — следы перманентного маркера хорошо заметны даже после интенсивного воздействия очистителем.

Пленка SunTek в этом отношении еще хуже: перманентный маркер вообще практически не смылся. Защитные свойства хорошие.

У Llumar Gloss и Platinum наибольшая толщина, при этом пленка неплохо держит удар. Но маркер оттирается с трудом, остались заметные следы. С пленки Llumar Platinum маркер отмылся немного лучше, а сама пленка очень хорошо противостоит ударам камней.

— Золотая середина — Llumar Gloss. Эта пленка неплохо защищает, хорошо и легко клеится. С ним просто работать. При обстреле камнями она повреждается сама, но хорошо защищает ЛКП.

Сколько стоит защита от камней?





Стоимость оклейки автомобиля целиком с использованием дорогой антигравийной пленки — около 3−3,5 тысячи долларов. При цене автомобиля в 50−60 тысяч долларов такое вложение будет вполне разумным.

Но для бюджетных авто такая защита будет и дорогой, и избыточной. Поэтому в большинстве случаев компании, занимающиеся оклейкой, предлагают защиту отдельных элементов, наиболее подверженных риску повреждений — фары, кромка капота, стойки и кромка крыши, пороги, колесные арки. Обойдется такая оклейка в 200−250 долларов, что уже применимо на самых недорогих автомобилях.

— Даже наш эксперимент показал, что самые заметные и серьезные повреждения получаются при попадании камней в почти вертикальную кромку капота. Все заканчивается либо вмятиной, либо заметным сколом. А вот при попадании камня под небольшим углом остаются лишь царапины и небольшие сколы.

Конечно, условия, которые мы воспроизвели, — максимально жесткие. Алексей говорит, что на практике с такими повреждениями они сталкивались крайне редко. Но при этом некоторые пленки с честью выдержали даже наш экстремальный эксперимент. Так что в реальной эксплуатации они покажут себя с еще лучшей стороны.