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Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету

29.12.2020 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету

  • 29.12.2020, 8:02
Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету

Это может стать первым случаем в истории Америки.

Палата представителей Конгресса США во вторник, 28 декабря, преодолела вето, наложенное президентом страны Дональдом Трампом на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. За документ, в котором, кроме прочего, предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток -2" и "Турецкий поток", проголосовали 322 конгрессмена, против - 87, сообщает dw.com.

Если законопроект вновь поддержит Сенат, это станет первым в истории случаем отмены вето, наложенного действующим президентом США. 23 декабря Трамп отказался подписать проект оборонного бюджета, уже прошедшего через обе палаты Конгресса, объяснив это тем, что, с его точки зрения, он не включает "критических мер по защите национальной безопасности". При этом он назвал предложенный ему на подпись документ "подарком для России и Китая".

Что не понравилось Трампу в проекте оборонного бюджета

Кроме прочего, глава Белого дома потребовал, чтобы в законопроект внесли положения об ответственности соцсетей за содержание постов их пользователей. Сторонники Трампа считают, что с помощью таких мер можно будет эффективнее бороться с пропагандой терроризма в интернете. В свою очередь, критики подобного предложения называют его нарушением свободы слова.

Помимо этого, Трамп раскритиковал предложение переименовать некоторые военные базы, названные в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США.

Возражения действующего президента вызвала и предусматриваемая документом попытка ограничить вывод американских войск из Афганистана, Южной Кореи и Германии.

Оборонный бюджет США на 2021 год

Кроме прочего, проект оборонного бюджета США на 2021 год содержит новые санкции в отношении компаний, содействующих продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

В то же время документ предполагает дальнейшие поставки вооружений в Украину, запрет на сотрудничество американских и российских военных и санкции в отношении Турции за покупку российских ЗРК С-400.

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