С какими проблемами сталкиваются владельцы электромобилей за три дня до того, как на ЭЗС введут оплату

Источник материала: Onliner С 1 января 2021 года на всех ЭЗС Malanka вводится плата за зарядку электромобилей: стоимость 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые ЭЗС) составит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек. И вот теперь, когда до намеченного срока остается всего три дня, мы получаем поток жалоб от владельцев электротранспорта: зарядка через разъем CCS Combo глючит, обыденный процесс превращается в непредсказуемую лотерею «зарядится — не зарядится». Что это: разовый сбой, предстартовая отладка системы или серьезная проблема, которая проявилась в самый неподходящий момент?

Три дня до того, как на ЭЗС введут оплату

История первая. Ящик Пандоры

Ящик Пандоры открыл наш читатель Александр, который обратился в редакцию со своей проблемой.

— В воскресенье, 28 декабря, пытался зарядить машину через станции Malanka. Объехал пять из них. Через мой разъем (CCS Combo) так и не смог зарядить автомобиль. Хотя другие (через Chademo) заряжались. Позвонил в службу поддержки: оказалось, я не один, кто жаловался на эту проблему. А с 1 января на ЭЗС собираются взимать плату, — возмутился владелец электрокара.

Александр рассказал, что не смог зарядить авто на станции, расположенной по улице Ленина, на улице Фрунзе он так ничего и не добился от трех станций, потерпел фиаско на улице Козлова. Любой владелец электромобиля и так понимает, чем это чревато. Для остальных поясним на более понятном примере: чем дольше вы ищете розетку, тем больше шансов, что телефон разрядится в ноль. А речь о машине: если разрядится — то уже никуда не поедет, а если не поедет... Короче, вы уже уловили.

— Запустить процесс можно как через приложение Malanka, так и через дисплей самой зарядной станции. Но не получалось ни одним из этих способов. Точнее, через станцию получался сам запуск: система сверялась с машиной, определяла уровень заряда и даже заряжала ее примерно на 0,1 кВт. Но через 30—40 секунд все выключалось, — продолжил наш читатель. — Я пытался связаться со службой поддержки. В первый раз ответили, мол, нужно разбираться, ответ будет дан в течение 15 дней. Только во время третьего звонка мне подтвердили, что проблема не только у меня.





Ситуация серьезная, не ясны были лишь масштабы. Поэтому после разговора с Александром мы попросили наших читателей, также столкнувшихся с трудностями на ЭЗС, писать нам в чат-бот Onliner. И получили шквал сообщений.

Но об этом чуть позже. Дело в том, что, когда готовилась эта публикация, Александр неожиданно для себя сам решил возникшую у него проблему.

— Я не понимал, что происходит, и два дня просто не мог найти зарядку, которая бы сработала. Машина почти разрядилась. Я звонил в службу поддержки — это не помогало, — рассказал он.

А затем, анализируя ситуацию, водитель нашел проблему: элементарную и оттого совершенно неожиданную.

— Приложение работало как обычно, находило станцию, но зарядка корректно не начиналась, карта тоже не загружалась как обычно. Я пытался разобраться, отчего так происходит, и тогда заметил, что программа по какой-то причине «выбросила» меня из аккаунта. При этом визуально ничего не изменилось, заметить это просто так было невозможно. В результате зарядка не начиналась, потому что я был не авторизован. Как так вышло — ума не приложу, но, вероятно, это решение проблемы, которая казалась куда сложнее, — предположил собеседник.

Пока мы не знаем, универсальное ли это решение, так как не все истории наших читателей идентичны той ситуации, в которую попал Александр. Но рекомендуем пользователям, столкнувшимся с похожей проблемой, первым делом проверить авторизацию в приложении.

История вторая. BMW или Malanka?

Другой наш читатель, pumba, рассказал, что его семья владеет электромобилем.

— Регулярно с супругой мы испытываем проблемы с зарядкой на общественных станциях. Я был в закрытой группе тестировщиков, но меня выгнали за критику их бездействия относительно неполадок в системе. В ходе одного из очередных обращений в службу поддержки мне даже намекнули, что у меня неправильный автомобиль. Но я уверен, что завод BMW разбирается в системе заряда машин лучше, чем Malanka, — поделился с нами собеседник.





У pumba те же проблемы с зарядкой автомобиля.

— Две недели назад я не мог ни со своего аккаунта, ни с аккаунта жены запустить ни одну зарядку в городе. Писал сотруднику техподдержки сообщения, и он сам включал мне станцию. А вчера, в понедельник, ситуация дошла до абсурда: у жены вообще не получается зарядить машину, могу только я, но с танцами вокруг зарядной станции и бубном, — рассказал автовладелец.

Мы уточнили про танцы и бубен — интересно же, да и другим пригодится.

— Как правило, нам удобнее пользоваться зарядными станциями на улице Коллекторной, на Немиге или в районе пересечения проспекта Победителей с улицей Мельникайте. На Немиге шесть станций, но они не пронумерованы. А в приложении есть номера: 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Однако колонки стоят беспорядочно. И приходится методом тыка перебирать зарядки, пока они не включатся: руками на телефоне в мороз. Я просил исправить ситуацию еще в сентябре-октябре — без результата, — пожаловался pumba. — Наибольшее негодование вызывает момент, когда в мороз ставишь автомобиль на зарядку, приходишь домой, раздеваешься, садишься ужинать, потом смотришь в приложение — а там информация, что уже через 3 минуты после старта зарядка прекратилась! И ты бежишь на улицу, делаешь все заново, а она опять отключается. Затем пишешь в техподдержку специалисту Никите и он включает зарядку.





Можно было бы засомневаться в словах читателя, но он подготовлен, у него скриншоты.

— Смотрите, в 16 часов у меня получилось зарядиться. А с 18 до 19 я скакал туда-сюда, и ничего так и не включилось — назавтра уехал на такси, — негодует автовладелец.





Он, кстати, озвучил и другую насущную проблему тех, кому нужна розетка, а не топливораздаточный пистолет:

— На Мельникайте сложно зарядиться из-за постоянно припаркованных автомобилей с ДВС. Да и на Немиге в рабочее время такая же ситуация.

Вопрос насущный, но на фоне несрабатывающих станций он просто теряет актуальность. В конце концов, если розетка не работает, то какая разница, кто к ней подключен.

Заканчиваем с pumba кратким отзывом на работу мобильного приложения.

— Все очень плохо. Когда смотришь на состояние зарядки, ни в коем случае нельзя трогать экран — процесс может прекратиться. Приложение раньше уведомляло об окончании зарядки, но после последнего обновления уведомления исчезли. Там есть контактный телефон для обращений с проблемами. Но когда туда звонишь, попадаешь в кол-центр «Белоруснефти», где после долгих разговоров с предложением удалить приложение и установить его заново тебе объясняют, что они ничего в этом не понимают и максимум, что могут сделать, — это записать суть проблемы и передать ее специалистам. Складывается ощущение, что все делается для отчета каким-то непонятным вышестоящим структурам, — высказал предположение наш читатель.





История третья. Заповедный напев

Эстафету подхватывает Виталий, который на Volkswagen e-Golf в прошедшие выходные ездил из Минска в Беловежскую пущу. Пугающее начало, так как проблемы с зарядкой электромобиля на трассе чреваты серьезными трудностями для путешественников: такси не вызвать, на автобусе не уехать.

— На первой станции мне нужно было зарядиться совсем немного, чтобы добраться до следующей. Все прошло спокойно. А вот на второй станции (возле Березы) возникла проблема. Вначале пришлось 40 минут ждать в очереди, пока заряжалась Tesla. Это, кстати, еще один острый момент: в городе ставят по шесть станций сразу, а на основных трассах — всего по одной, — рассказал наш читатель.

Судя по всему, с зарядкой Tesla также возникла заминка: скорость составляла 28 кВт вместо ожидаемых 50 кВт, из-за чего ожидание затянулось.





— Ладно, дождались. Затем долго мучились с достать — вставить — запустить заново. Потом станция вообще зависла. Удаленная поддержка сказала, что это неизвестная ошибка и они ничего сделать не могут, — продолжил собеседник.

И вот что делать в такой ситуации на трассе М1 Брест — Минск — граница России, где-то возле Березы? Благо ответ знала оператор АЗС.

— Она открыла саму станцию и «ребутнула» ее рубильником, — сообщил Виталий.

Это что-то про семь бед и кнопочку Reset, не правда ли? Эффективный, но несколько радикальный метод решения вопросов с программным обеспечением.

— После этого мы зарядились до 100% и доехали до пущи (после 80% автомобиль сам ограничивает скорость заряда — не более 20 кВт, поэтому заряжается уже стабильно). В пуще также есть станция, но она не работала. Сотрудник техподдержки ее перезапустил — помогло. Я оставил машину на зарядке и пошел в пущу гулять. Станция, конечно же, разогналась, затем остановилась. Пришлось возвращаться и перезапускать, — отметил автовладелец.

В целом, эта история с хорошим концом, а ведь бывают и с плохим.

— Автомобиль BMW i3, на праздники ездили из Минска в Лиду, к родственникам. Выезжали из столицы после работы, с неполной батареей — с расчетом подзарядиться на станции возле деревни Шараи. Станция в приложении значилась как доступная, но по приезде нас ждало разочарование: много раз пытались запустить зарядку сначала через приложение, потом через саму станцию — все безуспешно. Подошли на кассу к сотрудникам «Белоруснефти», рассказали о проблеме. Работник заправки взял ключ для доступа внутрь станции и несколько раз ее перезагрузил, чего делать в принципе не должен. Но ничего не получилось все равно. Параллельно мы вели переписку с поддержкой, там нам тоже ничем не смогли помочь. А работник АЗС признался, что накануне приезжали ремонтники и что-то делали внутри самой станции — значит, проблема была и до нас. В итоге махнули рукой. Благо автомобиль укомплектован бензиновым генератором, так что дальше поехали на бензине, потратив впустую как минимум полчаса. Обидно, что произошло это в праздничный вечер, когда нас уже ждали за вигилийным ужином, — поделился с нами своей историей читатель Rost.





История четвертая. Молния сразила Chevrolet?

У Andy, владельца Chevrolet Spark EV, случай по-настоящему проблемный. Потому что одно дело, когда машина не заряжается или заряжается с трудом, и совсем другое, когда после попытки ее зарядить она впадает в кому.

— В субботу на Берута станция «Витязь» напрочь вырубила авто. На этих «Витязях» я почти две недели заряжался. Машина после отключения от станции иногда выдавала ошибки, но после пары «перезагрузок» ехала. А сейчас полностью заблокировалась. В итоге жду, когда подъедет человек с фирменным «джиэмовским» компьютером, чтобы ее оживить, — рассказал Andy.

Пока не делаем каких-либо выводов. Автовладелец сообщил, что в Chevrolet была замена порта: с американского на европейский. Соответственно, проблема может лежать в этой плоскости. В любом случае без заключения специалиста все это лишь предположения.

— Но я знаю еще одного человека, который ловил такой же глюк. Все то же самое, такой же «Витязь», такая же машина. В тот раз для авто все обошлось сервисным сбросом. Но больше на «Витязи» владелец не ездит, — добавил собеседник.





Он тоже приходит к выводу, что вопрос может быть не во всей системе в целом, а непосредственно в типе зарядной станции:

— На новых станциях, которые стоят на вокзале и Немиге, у меня проблем не было. Хотя на Немиге крайняя станция справа не срабатывала: Malanka ее не видит, и она не видит Malanka. Около Green на Уборевича станция глючная: CCS2 с моей машиной там не заработал, а рядом, возле «Чижовка-арены», с более новыми станциями все было в порядке. Точно такие же станции в Привольном, в конце Партизанского проспекта, работают нормально.

История пятая. 622 856,16 рубля

622 856 рублей 16 копеек — это порядка 240 000 долларов по нынешнему курсу. Просто зафиксируем этот факт, прежде чем продолжить.

Отчет о зарядке автомобиля на такую сумму получил наш читатель Евгений.

— Приложение в тесте — понятно, что деньги с меня не списывали. Но вот сам счет — о-го-го! Если такой баг выскочит при включенной системе оплаты — человек с ума сойдет, наверное, — предположил собеседник.

Дело было 17 ноября после зарядки на станции, расположенной на проспекте Газеты Правда в Минске. Программа решила, что автомобилист зарядил свое транспортное средство на 2 147 483,8 кВт·ч. При этом на зарядку ушло 8,5 минуты. Любопытно, что в том же месяце министр энергетики Виктор Каранкевич заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» , что в прошлом году (2019-м) электромобили в целом по стране потребили 2 млн кВт·ч. Вот Евгению, очевидно, и посчитали за всех.

— Кинул в чат: посмеялись, обсудили межпланетные перелеты и отбивку АЭС, — поделился наш читатель.





Хорошо шутить, когда понятно, что это программный глюк, который не имеет ничего общего с реальностью. И, наверное, нет ничего страшного в том, что находящееся в режиме тестирования ПО иногда выдает такие ошибки. Другое дело, что случай Евгения не единичный, а с 1 января, то есть через три дня, вводится плата за зарядку электромобилей на всех ЭЗС Malanka. И вот тогда уж точно никого не позабавят такие суммы в графе «Окончательная стоимость».

Из невошедшего

Теперь о том, что не вошло в избранное. За несколько часов мы получили достаточно большое число жалоб от владельцев электромобилей на работу ЭЗС. Не станем перечислять все претензии: в целом суть проблемы ясна.

Нами была предпринята попытка усмотреть закономерность в возникновении неполадок: локация станций, марка автомобилей, погодные условия, фаза луны. С относительной уверенностью можно утверждать, что в большинстве случаев с проблемой сталкиваются владельцы машин с типом зарядки CCS Combo. Также есть предположение, что сбои чаще происходили на зарядном оборудовании определенных брендов, но на 100% этот вариант не подтверждается. Высказывалась версия, что стабильность заправки повышается не то при достаточно прогретом автомобиле, не то при прогретой зарядке, но это, как нам видится, и есть те пресловутые танцы с бубном.





Ко всему прочему, наши читатели жалуются на работу мобильного приложения, расположение станций, их количество, отсутствие «медленных» зарядок в городах, обсуждают работу службы техподдержки. Выяснилось также, что в выходные дни, когда в Минске наблюдаются уже ставшие регулярными проблемы с доступом к мобильному интернету, это мгновенно сказывается на владельцах электромобилей, которые не могут зарядить свои транспортные средства.

Комментарий и советы автомобилистам

Onliner обратился в компанию «Белоруснефть» с просьбой прокомментировать те трудности, с которыми пришлось столкнуться нашим читателям. Ответ был получен оперативно.

— 1 января станции Malanka становятся платными. В настоящий момент на станциях ведутся работы по переводу их на платный режим обслуживания. Поскольку перевод осуществляется вручную, могут возникать сложности с отпуском заряда. Приносим свои извинения пользователям, которые с ними столкнулись, — сообщил начальник отдела эксплуатации зарядной инфраструктуры ПО «Белоруснефть» Максим Сусаренко.



Улица Ленина, 50. 27 декабря



Улица Берута, 14. Пользователи заряжались в штатном режиме

Как отметили в компании «Белоруснефть», специалисты Malanka подготовили 10 простых правил позитивной зарядки на ЭЗС, которые позволят избежать лишних хлопот и сохранить позитивный настрой перед праздниками:

Скачайте обновленную версию приложения Malanka и авторизируйтесь в нем. Если станция зарядки не будет отображаться на экране вашего телефона, сбросьте установленные фильтры и убедитесь, что у вас скачана последняя версия приложения. Обращаем ваше внимание, что неавторизованный в приложении пользователь не может воспользоваться станцией зарядки – обязательно зарегистрируйтесь. Обратите внимание на то, что осуществлять заряд можно не только через приложение, но также через сайт malankabn.by либо по QR-кодам, которые размещены на станциях. «Мы получаем сообщения о том, что не на всех станциях присутствуют наклейки с QR-кодами, в частности наклейки отсутствуют на ЭЗС на проспекте Независимости, 34 (район Фрунзе), Немиге, 40, но в ближайшие дни мы завершим оклейку всех станций удобными QR-кодами», — сообщил Максим Сусаренко. Если на станции, на которой вы планируете пополнять заряд электрокара отсутствуют QR-коды, то соотнесите номер, наклеенный на инструкции зарядной станции в верхнем правом углу (номер состоит из первых 6 цифр) с номером станции, выбранной вами в мобильном приложении. Первые шесть цифр должны совпадать. Далее подключите выбранный коннектор к электромобилю. При зарядке через сайт, необходимо на сайте войти во вкладку «Портал водителя». На экране появится меню, где верхняя строчка «Войти». Нажав на эту строку, вы автоматически войдете в свой профиль, который регистрировали в приложении. Далее запустится меню аналогичное меню в мобильном приложении. Выберете нужный коннектор и подключите к нему зарядное устройство. Важно соблюдать и последовательность при запуске зарядной станции. Не спешите сразу вставлять кабель зарядки в электромобиль. Выберите нужную станцию, коннектор, вставьте зарядный пистолет в электрокар, после этого задайте лимит кВт·ч и выберете вашу платежную карту. Обратите внимание, что с момента подключения электромобиля к зарядной станции и активации процесса зарядки через приложение, интервал должен составлять не более одной минуты. Трудности с отпуском заряда могут возникнуть, если вы пользуетесь переходниками, особенно это касается не заводских переходников. Мы настоятельно рекомендуем отказаться от их использования, так как их использование может вывести из строя станцию либо повредить ваш автомобиль. Будьте внимательны, останавливая процесс зарядки аварийной кнопкой. При использовании переходника, ее может заклинить. А если водитель забудет ее отжать, то в приложении эта станция автоматически становится недоступной. Пожалуйста, не забывайте отжимать аварийную кнопку, если вы ее нажали. Станция может неправильно отпускать заряд, если вы попытаетесь совершать манипуляции, нажимая на кнопки непосредственно на самой станции, а этого делать категорически нельзя. Все операции на ЭЗС осуществляются только при помощи мобильного приложения. Прогресс не остановить. Также не стоит исключать и фактор того, что трудности могут возникать не со станцией электрозарядки, а с самим электромобилем. Если одна и та же проблема возникает на нескольких станциях, рекомендуем с помощью специалистов проверить исправность зарядного разъема электромобиля, а также возможность осуществления информационного обмена между машиной и зарядной станцией. Напоминаем автовладельцам, что в случае возникновения неисправности, в первую очередь всегда обращайтесь в службу поддержки. Практически в каждом разделе мобильного приложения Malanka вы сможете найти кнопку связи с онлайн-поддержкой. Кроме текстового сообщения, вопрос можно проиллюстрировать фотоснимком. Иногда проблема, которая электромобилистам кажется неразрешимой, решается по одному звонку оператору.





Интересное предложение

Остается всего три дня до того момента, когда ЭЗС Malanka начнут работать в платном режиме. Вместе с тем есть немало вопросов, на которые водители хотели бы получить ответы. В конце концов, как верно заметил один из наших читателей, пока услуга оказывается бесплатно, на какие-то неудобства можно закрывать глаза, но за свои деньги пользователи потребуют соответствующего качества.

В компании «Белоруснефть» выразили готовность общаться со своими потребителями, в том числе отвечать на самые неудобные вопросы. Onliner со своей стороны организует такое общение.

Присылайте ваши вопросы о работе ЭЗС Malanka на адрес электронной почты pv@onliner.by , пишите нам в чат-бот или оставляйте комментарии. Самые актуальные вопросы мы адресуем специалистам Malanka. Полученные ответы будут опубликованы на нашем сайте.