От «очень дорого» до «дешево и сердито». Топ смартфонов 2020 года

Источник материала: Onliner Каждый год производители смартфонов пытаются выдумать что-то новое, позволяющее им продвигать свой товар «лучше, чем конкуренты». Этот процесс бесконечен, а вот аудитория, если посмотреть на действительно популярные и интересные мобильники, все так же стремится к классике, обходя стороной новые формфакторы (если говорить о дизайне). Ведь главное, чтобы устройство не тормозило, экран был яркий и красивый, а камера снимала в почти любых условиях. Плюс еще набор ощущений, которые нельзя передать.

Новые технологии обычно проходят незамеченными, однако они используются. В противном случае не было бы все более умных голосовых помощников, все более продвинутых камер, которые выполняют ваши прихоти, в том числе благодаря искусственному интеллекту, нейронным сетям и другим, менее понятным штукам.

5G становится очередным трендом, обреченным на повсеместное распространение, хотя Беларусь в этом плане пока среди отстающих. Тем не менее топовые вендоры выпускают смартфоны с поддержкой сетей нового поколения. Также на повестке дня обеспечение безопасности данных, распространение мобильных платежей, быстрые беспроводные зарядки, виртуальная реальность — список можно продолжать долго.

Сегодня мировой рынок «держат» всего несколько крупных компаний, но это не значит, что выбор ограничивается ими. Давайте посмотрим, какие девайсы можно определить в топ лучших смартфонов 2020 года.

Вершина ценовой пирамиды — очень дорого: Apple и Samsung

Здесь прочно закрепились две компании: Apple и Samsung — отчасти благодаря технологическому превосходству, отчасти из-за цен (они высокие).

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max отнесем к лучшим смартфонам этого года. iPhone 12 Pro получил 6,1-дюймовый OLED-экран, производительный процессор A14 Bionic, «простую», но в «стиле Apple» (читай: отличную) 12-мегапиксельную камеру. За счет меньшей в сравнении с iPhone 12 Pro Max диагонали он кажется более сбалансированным, однако это дело вкуса и потребностей (а также толщины кошелька). iPhone 12 Pro Max отличается от «младшего брата» более высокой ценой и еще более крупным экраном: 6,7 дюйма.



Слева направо: iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone XS Max, iPhone 12 Pro Max

Apple преподнесла сюрприз в плане дизайна, вернувшись к прошлым решениям. Ну как сюрприз — об этом было известно заранее. Дизайн вызывает двойственные чувства: сначала новые смартфоны кажутся архаичными, потом привыкаешь и радуешься. Есть, конечно, нюансы. Например, iPhone 12 Pro за счет конструкции стал субъективно толще в сравнении с прошлогодним iPhone 11 Pro, но на деле это не так. iPhone 12 Pro Max — просто гигантский. В этом и его достоинство (большой экран — это круто), и недостаток (может «выпрыгнуть» из руки).





Производительный процессор и повышенный объем оперативной памяти (до 6 ГБ) позволил оптимизировать многозадачность: iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max орудуют одновременно с бо́льшим количеством приложений, чем в прошлом. A14 Bionic работает и в плюс автономности: время работы на одной зарядке увеличилось. В качестве опции — беспроводная магнитная зарядка — не быстрая (на 15 Вт), но тренд налицо.

Кстати, Apple достаточно сложно конкурировать с собой на ниве мобильной фотографии: бесконечно улучшать алгоритмы невозможно. Поэтому коротко: с этим аспектом у iPhone 12 Pro по традиции все отлично, LiDAR-сканер дополняет камеру (но в целом сфера его применения пока четко не определена). iPhone 12 Pro Max, вероятно, на небольшой процент опережает обычную «прошку», только вот заметят это немногие.





Выходит, iPhone 12 Pro — возможность прикоснуться к прекрасному, а iPhone 12 Pro Max — сделать то же самое, но за бо́льшие деньги.

Читайте обзоры iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 Pro и его сравнение с iPhone 11 Pro, а также «месячник» с iPhone 12 Pro

Samsung Galaxy Note20 Ultra и Samsung Galaxy S20 Ultra — для тех, кто любит Android. В отличие от топовых iPhone, эта пара смартфонов Samsung имеет более четкие границы их целевых групп. Но с технической точки зрения они очень походят друг на друга.

Диагональ дисплея в обоих случаях составляет 6,9 дюйма, однако у «галактики» разрешение чуть выше за счет более вытянутого дисплея: 1440×3200 и 1440×3088 соответственно. Процессоры — Snapdragon 865 и Snapdragon 865 Plus у Galaxy Note20 Ultra 5G (есть более дешевые варианты с Exynos), второй чип имеет повышенную тактовую частоту и более продвинутую графическую подсистему.



Samsung Galaxy S20 Ultra

Разницу в производительности пользователь не заметит, и «лишние» проценты нужны, вероятно, для стилуса Note20 Ultra — точнее, «плавного пользовательского опыта». То же касается частоты обновления экрана в 120 Гц (на этот раз у обоих смартфонов) — приятное, хоть и не всегда заметное дополнение к комфорту. Сюда же стоит добавить емкую батарейку (на день точно хватит) и беспроводную зарядку на те же 15 Вт.

Samsung Galaxy Note20 Ultra — это тот из немногих представителей индустрии, что все еще способен дать чуть больше, нежели остальные. Понятно, что речь идет о стилусе, который в умелых руках превращает аппарат в рабочую лошадку, — но для тех, кто будет им пользоваться. В противном случае «волшебная палочка» превратится в ненужный отросток, и желание иметь дорогой Android в кармане можно реализовать, купив Galaxy S20 Ultra.



Galaxy Note20 Ultra

С камерой тоже проблем не будет: невозможно найти «нефотографичный» флагман, а у «топов» Samsung особенно хорошо удаются ночные фотографии. Другой вопрос, что пользоваться всеми этими сотнями мегапикселей никто не будет, как и суперзумами — они просто есть (но на старте продаж проблемы часто возможны). Зато имеется возможность использовать смартфоны в режиме DeX, когда мобильник превращается в лайт-версию рабочего компьютера.

Основной минус Galaxy Note20 Ultra и Samsung Galaxy S20 Ultra — высокая цена. Поклонники «яблочной» продукции тратят деньги с бо́льшим энтузиазмом.

Читайте обзоры Galaxy Note20 Ultra и Samsung Galaxy S20 Ultra

Сразу под вершиной — 1000—1500 рублей за Honor и Samsung

Среди одинаковых «прямоугольников» любой отличный от остальных смартфон выглядит выгодно. Honor 30 — представитель небольшой армии мобильников, у которых чуть больше индивидуальности, чем у других.

Эдакий «молодежный» дизайн и «боевая начинка»: не будучи флагманом, смартфон справляется с популярными мобильными стрелялками типа PUBG, Call of Duty Mobile и World of Tanks Blitz. Тому способствует свежий 7-нанометровый процессор Kirin 985, анонсированный весной 2020 года. Дисплей — богатый 6,53-дюймовый, как раз для геймерских баталий и кино.





Смартфон оборудован 40-мегапиксельной камерой с 50-кратным зумом (но, как и в случае со смартфонами выше, все эти кратности в жизни нужны мало). Очевидно, что основной упор нынче делается именно на фотовозможности телефонов, и в Honor 30 постарались уместить побольше технологий, не задирая при этом цену. Поэтому ночная съемка с помощью ИИ удается куда лучше, чем прошлым моделям: достаточно пары источников света, чтобы подсветить тьму.

Минус смартфона — отсутствие поддержки сервисов Google. Многие приложения можно установить с использованием сторонних сервисов — все по-взрослому, с обновлениями, часть программ будет представлена в виде веб-приложений (это касается в первую очередь Gmail и подобных).

Читайте обзор Honor 30

Samsung Galaxy S20 FE — интересный ход со стороны Samsung, выпустившей еще одну версию флагманского смартфона. Походит на ситуацию, когда решили убрать часть не очень нужной шелухи, добавить теоретически полезных фишек — получилось «то же самое, только дешевле».

Пару слов о «шелухе», которая не играет заметной роли, но делает смартфоны доступнее. От обычного Samsung Galaxy S20 версия FE отличается увеличенным (!) с 6,2 до 6,5 дюйма AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, но разрешение у него поменьше — 1080×2400 против 1440×3200 точек. Зато батарея прибавила 500 мА·ч — до 4500.



Фото: Android Authority

Оперативки 6 ГБ, а не 8, также изменилась компоновка фотомодулей: 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп, а не 12 Мп + 64 Мп + 12 Мп. То есть теперь почти «как у iPhone». Процессор и графика те же, поэтому производительность страдать не будет. Samsung все же не удержалась и заменила 10-мегапиксельный фронтальный фотомодуль на 32-мегапиксельный. Теперь понятно, на кого ориентирован девайс.

Samsung сделала интересный финт, выпустив не совсем лайт-версию, которая, в отличие от общепринятой практики, оказалась не такой куцей. Galaxy S20 FE — производительный смартфон, судя по всему, с неплохой камерой и приемлемой ценой.

Стоит отметить, что в ценовом диапазоне от 1000 до 1500 рублей еще не требуется идти на серьезные компромиссы — вероятно, поэтому в данном сегменте можно найти самые сбалансированные смартфоны.

Средний уровень — от 500 до 1000 рублей за Poco и Huawei

Геймерский Poco X3 NFC — из «старых добрых времен», когда смартфоны были зеленее (если кто забыл, Poco в свое время был суббрендом Xiaomi, затем отпочковался от нее). Конечно, сегодня уже никто не питает иллюзий о «флагманах задешево», однако у Poco есть пару козырей в рукаве, за что он и оказался в списке.



Фото: The Verge

Никаких топовых процессоров — теперь энергоэффективный, но при этом «геймерский» Snapdragon 732G. 6 ГБ оперативной памяти, батарейка на 5160 мА·ч (поэтому девайс немаленький) плюс быстрая зарядка на 33 Вт в коробке, 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 1080×2400 точек и, что снова неожиданно для ценовой категории, те самые 120 Гц частоты обновления экрана — в теории это должны оценить поклонники онлайновых шутеров (в PUBG, правда, могут случаться проседания fps).

Для кого-то одним из факторов покупки станет необычный дизайн смартфона, точнее его задней панели, где размещен 64-мегапиксельный фотомодуль (камера, судя по всему, не самая сильная сторона смартфона). Также заявлена влагозащита корпуса — еще одна (в дополнение к NFC) почти незаметная, но, вероятно, полезная фишечка.

Часто в соперники Poco X3 записывают Redmi Note 9 Pro, который незначительно, но все же проигрывает конкуренту в производительности. Как мы видим, на смену старым королям приходят новые.

Huawei P40 lite — вариант для экспериментаторов. Как и в случае с Honor 30, отсутствие GMS требует привыкания к Huawei Mobile Services и иным способам обойти отсутствие полноценной версии сервисов Google. Зато это неплохой способ заполучить недорогой смартфон с хорошей камерой.



Фото: Huawei

Экран, как того требует «мода», — 6,5-дюймовый IPS с разрешением 2400×1080 точек — места, где разгуляться, достаточно. К производительности вопросов также возникнуть не должно: Huawei P40 Lite работает на базе HiSilicon Kirin 810, который превосходит по своим возможностям Snapdragon 765G (а его более простой вариант — Snapdragon 732G — установлен в Poco X3 NFC, упомянутый выше). То есть вопросов с быстродействием системы и геймингом не будет, исключение относительно того же PUBG — судя по всему, это проблема игры, а не аппаратных платформ.

Аккумулятор на 4200 мА·ч обеспечит достойное время автономной работы: два дня должен протянуть, если не злоупотреблять экранным временем. В комплекте есть быстрая зарядка на 40 Вт, что добавляет комфорта.

Внешний вид тоже в стиле Huawei — яркий и даже броский за счет многослойного зеркального покрытия.

При желании «быть в тренде» можно чуть добавить и получить Huawei P40 Lite 5G на перспективу: вдруг современные трафики будут развиваться в стране чуточку быстрее. Бонусом станет более производительный процессор Kirin 820.

Звонилки: бюджет на смартфон — до 500 рублей за Redmi, Honor

Xiaomi Redmi 9 — без «народного» смартфона в списке не обойтись, хотя удерживать это звание компании непросто. У бренда есть и дорогие аппараты, которые стоят как новенький iPhone, однако для потребителя эта марка — квинтэссенция доступности, и платить под 4 тыс. рублей за Xiaomi готовы немногие.



Фото: Mashable

Основные преимущества Redmi 9 — невысокая цена и ожидаемое качество. Смартфон доступен в разных модификациях, в диапазон до 500 рублей попадает вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Смартфон получил 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080×2340 точек, базовый процессор MediaTek Helio G80, аккумулятор на 5020 мА·ч и 13-мегапиксельную камеру.

В простых играх Xiaomi Redmi 9 показывает неплохой результат, а вот с требовательными могут быть проблемы (в PUBG — наверняка). Зато не возникает вопросов ко времени автономной работы. Из плюсов — наличие NFC, а также уже упоминавшееся разрешение дисплея (обычно в этой категории встречается HD).

Xiaomi Redmi 9 — достойный представитель бюджетных рабочих лошадок, которые не очень жалко. Найти подобное соотношение производительности и цены можно, но придется идти на дополнительные компромиссы.

Honor 30i позволяет не снижать планку. Смартфон также выгодно отличается на фоне конкурентов именно благодаря дисплею: невероятно, но это AMOLED с полноценным разрешением Full HD+, да еще и со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Плюс есть функция Always on Display. При этом смартфон умудрился вписаться в приемлемую ценовую категорию. Ложкой дегтя вновь становится отсутствие полноценной поддержки GMS.

Кроме того, Honor вновь предлагает возможность заполучить в распоряжение смартфон с достойной (учитывая все аспекты вроде цены) камерой. Она не восхитит детализацией, будет хромать при недостаточной освещенности, но точно не окажется «мылом», характерным для бюджетных мобильников. А при должном старании выйдет и вовсе хорошо.





Процессор Kirin 710F — из простых, однако на «танчики» и простые игры его хватит за глаза. Время автономной работы, если не заигрываться, составит два полных дня — на уровне «взрослых» смартфонов.

Все это, само собой, завернуто в приметный блестящий дизайн, характерный для бренда.

Оставляйте в комментариях свои варианты лучших, по вашему мнению, смартфонов уходящего года.

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