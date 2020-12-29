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Названы лучшие Android-смартфоны

29.12.2020 08:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы лучшие Android-смартфоны
Фото: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Портал Gizmochina представил свой рейтинг лучших Android-смартфонов в различных категориях.

Лучшим смартфоном с точки зрения продвинутости камеры, по мнению составителей рейтинга, оказался Huawei Mate 40 Pro+. Отмечается, что устройство, оснащенное пятью камерами, позволяет делать отличные фотографии при любом освещении.

Лучшим флагманом - универсалом в рейтинге является Xiaomi Mi 10. Как указывает Gizmochina, данная модель удовлетворяет большинству критериев выбора.

Флагман с лучшим соотношением цены и качества по версии портала – модель Mi 10T Pro 5G, оснащенная 144-герцовым экраном, процессором Snapdragon 865, тройной камерой и мощным аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки.

Лучшим складным смартфоном в рейтинге оказался Samsung Galaxy Z Fold 2, обладающий большими экранами, хорошей батареей и мощным процессором Snapdragon 865+.

Отдельно составители рейтинга выделили складной смартфон LG Wing, который, по их мнению, обладает уникальным поворотным механизмом.

В категории бюджетных устройств с 5G лучшим по версии Gizmochina является OnePlus Nord, который, как отмечается, был представлен как первый бюджетный смартфон марки за долгое время. Так, данный гаджет имеет AMOLED-дисплей с частотой 90 герц, шесть камер, процессор Snapdragon 765G, а также аккумулятор, поддерживающий быструю зарядку.
 
 
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