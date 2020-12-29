ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чекистам и другим силовикам поручено реализовать госпрограммы

29.12.2020 08:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В 2021-2025 годах в Беларуси запланирована реализация 36 государственных программ. Их список приведен в опубликованном 29 декабря на Национальном правовом интернет-портале постановлении Совмина от 24 декабря № 759 «Об утверждении перечня государственных программ».

Чекистам и другим силовикам поручено реализовать госпрограммы

Госпрограммы коснутся развития аграрного бизнеса, инноваций, финансового рынка и государственных финансов, преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС, социальной защиты, «здоровья народа» и демографической безопасности, охраны окружающей среды, освоения лесов, туризма, энергосбережения, транспортного комплекса, малого и среднего предпринимательства, образования и молодежной политики, культуры, физкультуры и спорта, повышения комфорта жилья, цифрового развития, строительства жилья, содействия занятости, земельно-имущественных отношений.

Также госпрограммы будут касаться научной деятельности, массовой информации и книгоиздания, модернизации и ремонта автодорог, увековечения памяти погибших в ВОВ, обустройства военных городков, урегулирования чрезвычайных ситуаций, обеспечения правопорядка и миграции, инфраструктуры пограничных пунктов пропуска и пограничной безопасности.

Запланирована реализация шести специальных программ, направления которых не раскрываются. Их реализация поручена Министерству обороны, КГБ, Национальной академии наук, Госкомвоенпрому и Госпогранкомитету.

Согласно принятому Палатой представителей и одобренному Советом Республики законопроекту о бюджете на 2021 год, в следующем году из республиканского бюджета должны быть профинансированы три госпрограммы, посвященные управлению госфинансами и развитию финрынка, модернизации инфраструктуры госграницы, и специальная госпрограмма, утвержденная указом президента от 29 мая 2017 № 189-сс (под грифом «совершенно секретно»). Ее направление неизвестно, но реализацией занимается Министерство образования.

Общая выделяемая на год сумма в рамках их реализации — почти 5,6 млрд рублей (без учета средств на финансирование государственной инвестиционной программы и республиканского централизованного инновационного фонда).

Госинвестпрограмма будет отдельно профинансирована на 504,7 млн рублей, 105,2 млн из этой суммы будет выделено из целевого бюджетного фонда национального развития.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2021-2025 годах в Беларуси запланирована реализация 36 государственных программ. Их список приведен в опубликованном 29 декабря на Национальном правовом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики рассказали о погоде в последние дни уходящего года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика