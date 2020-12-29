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«Если нарушения прав человека не прекратятся, то санкции будут расширяться»
Источник материала: Навiны
Бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко (ныне работает в Народном антикризисном управлении) сожалеет, что глава МИД Владимир Макей не перешел на сторону народа.
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В настоящее время, считает дипломат, мяч находится на стороне официального Минска: если нарушения прав человека не прекратятся, то санкции будут только расширяться, потому что «это утвержденный и общепринятый механизм реагирования со стороны мирового сообщества на системные и массовые нарушения прав человека».
Астапенко на возмущение попавших под санкции чиновников заметил, что любой человек, который находится в «черном списке», может обратиться в суд ЕС и оспорить это решение.
«Там готовы услышать правовые аргументы и доказательства того, что в данном случае фальсификаций и насилия со стороны режима не было. Пока я ни об одном таком иске со стороны белорусских чиновников не слышал. Думаю, что мы их и не дождемся», — предполагает дипломат.
Также бывший посол высказался о министре иностранных дел Владимире Макее, подчеркнув, что вся его работа по укреплению суверенитета и нормализации отношений по линии Беларусь — ЕС «в одночасье оказалась похерена».
«Сожалею, что на сторону народа он так и не стал, хотя, думаю, это был бы более логичный для него выбор. Но сегодня Макей вместе с остальными прислужниками режима пытаются доказать недоказуемое: легитимность президента, укравшего выборы».
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Бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко (ныне работает в Народном антикризисном управлении) сожалеет, что глава МИД Владимир Макей не перешел на...
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