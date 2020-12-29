«Если нарушения прав человека не прекратятся, то санкции будут расширяться»

Бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко (ныне работает в Народном антикризисном управлении) сожалеет, что глава МИД Владимир Макей не перешел на сторону народа.





Он рассказал о принятом США Акте о демократии в Беларуси: «Вопрос защиты прав человека не является исключительной компетенцией отдельного государства. Мировая общественность имеет право и будет реагировать на массовые нарушения прав человека. Один из вариантов реакции — это санкции».

В настоящее время, считает дипломат, мяч находится на стороне официального Минска: если нарушения прав человека не прекратятся, то санкции будут только расширяться, потому что «это утвержденный и общепринятый механизм реагирования со стороны мирового сообщества на системные и массовые нарушения прав человека».

Астапенко на возмущение попавших под санкции чиновников заметил, что любой человек, который находится в «черном списке», может обратиться в суд ЕС и оспорить это решение.

«Там готовы услышать правовые аргументы и доказательства того, что в данном случае фальсификаций и насилия со стороны режима не было. Пока я ни об одном таком иске со стороны белорусских чиновников не слышал. Думаю, что мы их и не дождемся», — предполагает дипломат.

Также бывший посол высказался о министре иностранных дел Владимире Макее, подчеркнув, что вся его работа по укреплению суверенитета и нормализации отношений по линии Беларусь — ЕС «в одночасье оказалась похерена».

«Сожалею, что на сторону народа он так и не стал, хотя, думаю, это был бы более логичный для него выбор. Но сегодня Макей вместе с остальными прислужниками режима пытаются доказать недоказуемое: легитимность президента, укравшего выборы».

Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 27 октября посол отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 Трудового кодекса — в связи с нарушением нанимателем законодательства. Астапенко подчеркивал, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси.

3 ноября Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе».

Владимир Астапенко — кадровый дипломат, карьеру начал третьим секретарем МИД Белорусской ССР. В 1992-1993 годах был заместителем министра иностранных дел Беларуси, затем работал в ряде посольств, МИД, преподавал в БГУ, в 2008-2015 годах был послом на Кубе. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентине, а затем послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.

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