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Chery и Huawei объединят усилия в работе над технологиями для будущих автомобилей

29.12.2020 08:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Chery и гигант электроники Huawei подписали рамочное соглашение о совместной разработке интеллектуальных решений для автомобилей.


Партнерство двух китайских компаний охватывает сотрудничество в работе над различными решениями, включая электронные и электрические архитектуры для «умных» автомобилей, расширение возможностей водителя и пассажиров, вычислительные платформы в автомобиле, автономное вождение, интеллектуальное управление энергопотреблением, интеллектуальной системой передачи данных. Chery и Huawei Technologies совместно изучат сценарии инновационного применения на базе 5G технологии V2X с целью совершенствования и развития беспилотных транспортных средств, а также использование облачных вычислений и технологий для обработки больших данных.

Ранее Chery уже демонстрировала свои достижения в развитии авто- и беспилотных технологий на различных отраслевых выставках и конференциях, и в числе первых автопроизводителей получила лицензию на испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Китае.

 
 
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Компания Chery и гигант электроники Huawei подписали рамочное соглашение о совместной разработке интеллектуальных решений для автомобилей.
 
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