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Названы ненужные в будущем профессии

29.12.2020 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперт назвал профессии, которые рискуют стать ненужными уже в ближайшие 10 лет. По словам президента сервиса по поиску работы SuperJob Алексея Захарова, речь идет о бухгалтерах, водителях-дальнобойщиках и таксистах, сообщает газета "Известия".


Уходящая натура

По его словам, спрос на бухгалтеров падает на фоне роста цифровизации и массового перехода на электронный документооборот, а водителей в будущем могут вытеснить беспилотники. "Все новые грузовые автомобили, которые будут сходить с конвейера, либо уже сейчас предусматривают возможность переоборудования для беспилотной эксплуатации, либо такая возможность всеми производителями будет реализована в самое ближайшее время", - констатировал специалист.

Еще, по словам Захарова, в ближайшие годы невостребованными на рынке рискуют оказаться преподаватели иностранных языков: это во многом тоже связано с развитием технологий. Он уточнил, что изучение языков уже сейчас для многих становится хобби, одновременно с этим растет эффективность электронных сервисов для перевода.
 
 
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Эксперт назвал профессии, которые рискуют стать ненужными уже в ближайшие 10 лет. По словам президента сервиса по поиску работы SuperJob Алексея Захарова, речь идет о...
 
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