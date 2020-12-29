ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый год в Беларуси будет теплым и дождливым

29.12.2020 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На этой неделе в Беларуси окажется не по-зимнему тепло. С понедельника по четверг термометры будут показывать до +8. При этом ожидаются дожди и мокрый снег.




Правда, потом похолодает. В субботу, например, температура уже не поднимется выше +3. И станет преобладать уже снег и мокрый снег. Такой прогноз дают синоптики Белгидромета Минприроды.

Во вторник 29 декабря ночью -3..+3, по западу до +5, днем 0..+5, по западу до +8. На большей части территории осадки – дождь, мокрый снег. По востоку гололед ночью местами сильные осадки. На отдельных участках дорог гололедица. Во многих районах усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В среду 30 декабря ночью -2..+4, днем +1..+6, по югу до +8. Местами кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром  слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

В четверг 31 декабря ночью -1..+6, днем +2..+8. Временами осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

В пятницу 1 января и ночью, и днем от -1 по северо-западу до +6 по юго-востоку. На большей части территории осадки – дождь, мокрый снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

В субботу 2 января ночью -5..+1, днем -2..+3. Местами кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица.

В воскресенье 3 января ночью -5..+2, днем -2..+4. Местами кратковременные осадки — в основном мокрый снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе в Беларуси окажется не по-зимнему тепло. С понедельника по четверг термометры будут показывать до +8. При этом ожидаются дожди и мокрый снег.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чекистам и другим силовикам поручено реализовать госпрограммы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика