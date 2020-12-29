Новый год в Беларуси будет теплым и дождливым













Правда, потом похолодает. В субботу, например, температура уже не поднимется выше +3. И станет преобладать уже снег и мокрый снег. Такой прогноз дают синоптики Белгидромета Минприроды.





Во вторник 29 декабря ночью -3..+3, по западу до +5, днем 0..+5, по западу до +8. На большей части территории осадки – дождь, мокрый снег. По востоку гололед ночью местами сильные осадки. На отдельных участках дорог гололедица. Во многих районах усиление ветра порывами до 15-20 м/с.





В среду 30 декабря ночью -2..+4, днем +1..+6, по югу до +8. Местами кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица.





В четверг 31 декабря ночью -1..+6, днем +2..+8. Временами осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.





В пятницу 1 января и ночью, и днем от -1 по северо-западу до +6 по юго-востоку. На большей части территории осадки – дождь, мокрый снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.





В субботу 2 января ночью -5..+1, днем -2..+3. Местами кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица.





В воскресенье 3 января ночью -5..+2, днем -2..+4. Местами кратковременные осадки — в основном мокрый снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.