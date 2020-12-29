ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь - самое популярное направление бизнес-туристов из России в 2020 году

29.12.2020 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В 2020 году Беларусь заняла первую строчку среди направлений, популярных у бизнес-туристов из России.

Эксперты российского агентства делового туризма «Аэроклуб» провели исследования бронирований авиабилетов представителями бизнеса в 2020 году. 
Выяснилось, что спрос на авиарейсы по России упал на 60% по сравнению с 2019 годом, пишет thinktanks.by. За этот же год зарубежные поездки представителей российского бизнеса сократились на 84%.

Вместе с тем, снижение количества зарубежных авиарейсов позволило переместиться Беларуси в рейтинге со второго места на первое. 

В зарубежные командировки представители российского бизнеса отправлялись чаще всего в 2020 году в Беларусь, Казахстан и Турцию. На четвертом месте по востребованности сравнявшиеся Германия и Великобритания, а на пятом – Италия. В 2019 году рейтинг самых востребованных направлений  у бизнес-туристов возглавляли Германия, Беларусь и Франция.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2020 году Беларусь заняла первую строчку среди направлений, популярных у бизнес-туристов из России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс стала мамой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика