Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Груздев о Всебелорусском народном собрании: нам есть что предложить

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне озвучил даты проведения Всебелорусского народного собрания, оно состоится 11 -12 февраля. Собрание должно определить ряд важных стратегических решений по дальнейшему развитию страны, поэтому участие в нем представителей самых разных общественных мнений приобретает особый смысл.

Планируют ли принять участие во Всебелорусском народном собрании сторонники углубления интеграции с Россией ― на этот вопрос радио Sputnik ответил общественный деятель, заместитель председателя Белорусского славянского комитета Владимир Груздев.

"На наш взгляд, на Всебелорусском народном собрании должны быть представлены различные точки зрения, различные позиции и политические силы. Это не должен быть монолог одного человека, должна быть дискуссия о том, как мы будем развиваться в ближайшие пять лет, какие ставим перед собой цели. У нас есть ряд предложений, касающихся интеграции России и Беларуси, которые мы готовы озвучить в рамках Всебелорусского народного собрания", ― сказал собеседник Sputnik.

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