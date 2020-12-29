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Груздев о Всебелорусском народном собрании: нам есть что предложить
29.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне
© Sputnik / Виктор Толочко
Планируют ли принять участие во Всебелорусском народном собрании сторонники углубления интеграции с Россией ― на этот вопрос радио Sputnik ответил общественный деятель, заместитель председателя Белорусского славянского комитета Владимир Груздев.
"На наш взгляд, на Всебелорусском народном собрании должны быть представлены различные точки зрения, различные позиции и политические силы. Это не должен быть монолог одного человека, должна быть дискуссия о том, как мы будем развиваться в ближайшие пять лет, какие ставим перед собой цели. У нас есть ряд предложений, касающихся интеграции России и Беларуси, которые мы готовы озвучить в рамках Всебелорусского народного собрания", ― сказал собеседник Sputnik.
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На Всебелорусском народном собрании должно быть место различным точкам зрения, это не должен быть монолог, считает известный общественный деятель Владимир...
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