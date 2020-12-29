|
Синоптики рассказали о погоде в последние дни уходящего года
29.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. До +8°С ожидается в Беларуси в последние дни года, сообщает Гидрометцентр.
Во вторник, 29 декабря, на улице будет облачно. Почти по всей стране пройдут дождь и мокрый снег. В восточном регионе сохранится гололед. Ветер юго-восточный, южный сильный порывистый. За окном будет 0..+5°С, по западу до +8°С.
В среду, 30 декабря, будет облачно с прояснениями. Осадки возможны в некоторых регионах, в основном дождь. Ночью и утром прогнозируется слабый гололед и небольшой туман. Ветер южный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью составит -2..+4°С, днем +1..+6°С, по югу до +8°С.
В канун Нового года в Беларуси будет облачно. Временами пройдут осадки, в основном дождь. Ночью и утром может быть слабый туман и гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Ночью за окном будет -1..+6°С, днем +2..+8°С.
Ранее в республике из-за неблагоприятных погодных условий - гололеда и гололедицы -
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В канун Нового года в Беларуси пройдут дожди, зато будет тепло – среднесуточная температура в последние дни также была выше климатической нормы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)