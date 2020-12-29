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Синоптики рассказали о погоде в последние дни уходящего года

29.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 дек – Sputnik. До +8°С ожидается в Беларуси в последние дни года, сообщает Гидрометцентр.

© Photo : "ВКонтакте" / Пробег Трезвости
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Во вторник, 29 декабря, на улице будет облачно. Почти по всей стране пройдут дождь и мокрый снег. В восточном регионе сохранится гололед. Ветер юго-восточный, южный сильный порывистый. За окном будет 0..+5°С, по западу до +8°С.

В среду, 30 декабря, будет облачно с прояснениями. Осадки возможны в некоторых регионах, в основном дождь. Ночью и утром прогнозируется слабый гололед и небольшой туман. Ветер южный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью составит -2..+4°С, днем +1..+6°С, по югу до +8°С.

В канун Нового года в Беларуси будет облачно. Временами пройдут осадки, в основном дождь. Ночью и утром может быть слабый туман и гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Ночью за окном будет -1..+6°С, днем +2..+8°С.

Ранее в республике из-за неблагоприятных погодных условий - гололеда и гололедицы - объявлялся оранжевый уровень опасности. При этом, по данным синоптиков, температура воздуха была на 1-4°С выше климатической нормы.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В канун Нового года в Беларуси пройдут дожди, зато будет тепло – среднесуточная температура в последние дни также была выше климатической нормы.
 
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