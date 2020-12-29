Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская актриса Эмма Робертс и ее избранник Гаррет Хедлунд стали родителями: по сообщениям источников, первенец пары появился на свет 27 декабря.

Племянница Джулии Робертс и дочь актера Эрика Робертса объявила о своей беременности летом 2020 года. Звезда "Американской истории ужасов" не стала скрывать пол ребенка и свою радость, так как долгое время не могла забеременеть из-за проблем со здоровьем.

Теперь же издание TMZ поспешило обрадовать всех поклонников звезды: Эмма Роберст впервые стала мамой!

27 декабря звезда родила сына и назвала его самым простым и милым именем - Родс, которое точно не переводится как "голубой плющ" (дочь Бейонсе и Джей Зи) или "икс эш архангел" (сын Илона Маска и Граймс).

По словам инсйдеров издания, счастливые родители не могут нарадоваться сыну и вовсю хвастаются, что малыш настоящий крепыш и весит больше четырех килограммов. Сама актриса не спешит комментировать новость.

Напомним, что среди беременных звезд "пандемийного" года также оказались: родная сестра Кейт Миддлтон - Пиппа , а также экс-супруга Абрамовича - Даша Жукова .

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