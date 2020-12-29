Банки на всякий случай готовятся к отмене льготы по налогу в отношении кешбэка

Источник материала: Onliner

В 2014 году Александр Лукашенко подписал указ №493 «О развитии безналичных расчетов». Его цель — повышение доли безналичных расчетов физлицами. Один из пунктов — частичная отмена подоходного налога на кешбэк. В 2017-м указ продлевался до 1 января 2021 года. И пока — тишина, что тревожит банки.

В Нацбанке сообщили Onliner, что безналичная система по-прежнему нуждается в стимулировании роста, поэтому проект указа, где в том числе прописана льготы по налогообложению кешбэка, находится в правительстве. Точные сроки подписания неизвестны — все ждут. Банки, похоже, не верят в то, что успеют к 1 января, и готовят своих клиентов к новым условиям. А именно: с 1 января 2021 года (если указ №493 не будет продлен) со всей суммы начисленного кешбэка (с подачи Нацбанка банки используют термин «манибэк», но в данном случае это не меняет сути) будет удерживаться подоходный налог 13%.

— По состоянию на этот день отменяется льгота по начислению кешбэка до 2%, — рассказали Onliner в одном из коммерческих банков. — Пока что участник/клиент/получатель услуги оплачивает 100 рублей, при кешбэке 1% ему возвращают 1 рубль. Подоходный в принципе не уплачивался. Теперь придется с этой суммы платить 13%.

Если ваш кешбэк более 2%, то подоходный (по действующим сейчас правилам) уплачивается с суммы, которая 2% превышает.

— Вы оплачивали 100 рублей, и если кешбэк, например, 10%, то вам «начислялось» 10 рублей. Далее уже от политики банка зависит: он либо отнимал от 10 рублей подоходный и выплачивал клиенту 8,7 рубля, либо брал эти расходы на себя, заявляя клиенту, что он получит 10% на руки (фактически начисляя 11,3%, уплачивая с этой суммы 13%, а клиент на руки получал 10).

Подробные условия уточняйте в своем банке.

Даже если норма будет изменена и произойдет отмена льготы, в 99% случаев банк является налоговым агентом и всеми расчетами будет заниматься сам. Клиенту в налоговую ходить не придется.

Сейчас есть несколько вариантов развития событий:

1. Власть успевает продлить норму указа до 1 января.

2. Власть не успевает, но сохраняет льготу задним числом — тогда вопрос, что делать в периоде.

3. Указ не продлевают — начинаем привыкать к новым правилам.