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В белорусских городах появились всадники с бело-красно-белыми флагами
Источник материала: Хартия'97
В белорусских городах появились всадники с бело-красно-белыми флагами
Рыцари «Погони» прогоняют хамскую власть.
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Видео сопровождается песней Анжелики Агурбаш (Лики Ялинской) «Погоня»:
«Конь мой малады! Нясі імклівы конь, нясі мяне туды, дзе я не буду ведаць гора і нуды!»
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Рыцари «Погони» прогоняют хамскую власть.
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