Обложка дня. Ольга, Саша и Елена

Источник материала: Салiдарнасць

Новое руководство «Прессбола» не напечатает статью о «Человеке года». В этой номинации журналисты издания назвали победителями Елену Левченко, Александру Герасименю и Ольгу Хижинкову.





Первоначальная передовица «Прессбола»

Журналисты «Прессбола» определили лауреата в номинации «Человек года». Это редакционная традиция, начатая в1992 году.

В этот раз титул разделили сразу три человека: Елена Левченко, Александра Герасименя и Ольга Хижинкова.

Но материал не будет напечатан в свежем номере по решению нового руководства газеты. В знак поддержки коллег, его опубликовал SPORT.TUT.BY .

— Достойны все. И трехкратная медалистка Олимпийских игр, руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности. И одна из лучших баскетболисток Европы, отсидевшая на Окрестина 15 суток. И солнечная Мисс Беларусь, отбывшая там же 42 дня, — цитирует портал коллег из «Прессбола».

Напомним, что это не первый случай цензуры в издании за последнее время. В день выхода из изолятора Ольги Хижинковой с сайта «Прессбола» была снята новость об этом.