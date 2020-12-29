«Посольство России в курсе». Как задерживали одного из сотрудников Пресс-клуба

Источник материала: Салiдарнасць

Адвокат Антон Гашинский рассказал TUT.BY , как задерживали одного из сотрудников Пресс-клуба Сергея Якупова, гражданина России.





Фото: press-club.by

По словам защитника, сотрудники ДФР КГК пришли домой с Сергею и его жене 22 декабря около 18.00.

— Они взломали дверь в тамбуре, зашли в квартиру, где был Сергей, его супруга и маленький ребенок. Предъявили постановление на осмотр квартиры, привели понятых и начали осматривать квартиру. Всего около 7−9 человек принимало участие в осмотре. Осмотр длился несколько часов, забрали компьютеры, мобильные телефоны, пластиковые карты, — рассказал адвокат.

После этого Сергея Якупова отвезли в здание ДФР КГК, ночь он провел там же, на стуле в кабинете. С его слов, его опрашивали без адвоката ночью и утром, хотя он неоднократно заявлял об участии защитника. Потом возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК (Пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере) и вызвали адвокатов на допрос, сообщил Гашинский.

Через несколько часов после допроса стало известно, что в отношении Сергея заместителем генерального прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело передано в Следственный комитет.

Якупов находится в СИЗО на Володарского в Минске. Адвокат встретился с мужчиной 28 декабря.

— Чувствует он себя по-боевому, готов бороться за свою невиновность и свободу. С супругой ему свидания пока не разрешены. С адвокатом он увиделся во второй раз, дважды на допросах. Завтра я планирую посетить его и обсудить условия содержания, — сообщил Гашинский.

Защитник подал жалобу на задержание Якупова, а также планирует ходатайствовать об изменении меры пресечения.

— Посольство России в Минске в курсе этой ситуации. Принимаются усилия по освобождению Сергея. Если до 1 января 2021 года ему не будет предъявлено обвинение, то мера пресечения в виде заключения под стражу должна быть отменена.

Напомним, 22 декабря в белорусский Пресс-клуб пришли силовики. В офисе и дома у сотрудников Пресс-клуба прошли обыски или осмотры. В тот день задержали руководительницу проекта Юлию Слуцкую, программного директора Аллу Шарко, финансового директора Сергея Ольшевского, руководителя Академии Пресс-клуба Сергея Якупова, оператора Петра Слуцкого, а также бывшую журналистку БТ Ксению Луцкину.

Они признаны подозреваемыми по уголовному делу по ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). 28 декабря дочь Юлии Слуцкой сообщила, что уголовное дело, по которому подозревают сотрудников Пресс-клуба, передали в Следственный комитет.

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