Аналитик: цены на нефть рухнут до 30 долларов за баррель

Несмотря на то, что сегодня мировые цены на «черное золото» котируются на достаточно приятном для нефтетрейдеров уровне, уже в скором времени они могут значительно потерять.



Фото pixabay.com

Так, по мнению ведущего аналитика QBF Олега Богданова, в I квартале 2021 года «мы столкнемся с развитием негативного сценария на мировых рынках».

«Риски вырастут, рынки активов пойдут вниз, в том числе и нефть. Можно предположить, что цены снова быстро упадут к уровню 30-35 долларов за баррель», — приводят «Известия» прогноз эксперта.

Отметим, что по данным электронных торгов на 09:00 по минскому времени, эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях: