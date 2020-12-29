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Аналитик: цены на нефть рухнут до 30 долларов за баррель
Источник материала: Навiны
Несмотря на то, что сегодня мировые цены на «черное золото» котируются на достаточно приятном для нефтетрейдеров уровне, уже в скором времени они могут значительно потерять.
Так, по мнению ведущего аналитика QBF Олега Богданова, в I квартале 2021 года «мы столкнемся с развитием негативного сценария на мировых рынках».
«Риски вырастут, рынки активов пойдут вниз, в том числе и нефть. Можно предположить, что цены снова быстро упадут к уровню 30-35 долларов за баррель», — приводят
Отметим, что по данным электронных торгов на 09:00 по минскому времени, эталонные марки нефти торгуются на следующих позициях:
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Несмотря на то, что сегодня мировые цены на «черное золото» котируются на достаточно приятном для нефтетрейдеров уровне, уже в скором времени они могут...
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