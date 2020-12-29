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Российский космонавт раскрыл меню новогоднего стола на МКС

29.12.2020 09:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков записал видео для Instagram, в котором раскрыл меню новогоднего стола на Международной космической станции (МКС), передает Lenta.ru.


На этом кадре можно увидеть новогодние игрушки для МКС — они мягкие, чтобы случайно ничего не повредить. Скриншот: kudsverchkov / Instagram

«Стол будет самым обычным, но все же нам удастся внести нотку праздника в меню — мы сделаем бутерброды с икрой», — сказал он.

Кудь-Сверчков добавил, что планирует позвать американских коллег на новогодний ужин.

В ноябре заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев сообщил, что космонавтам, находящимся на борту МКС, традиционно отправили баночки с черной икрой. Теперь экипаж сможет украсить ею новогодний стол, несмотря на перенос запуска грузового корабля «Прогресс» на 2021 год.

 
 
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На МКС тоже будут накрывать праздничный стол.
 
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