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Российский космонавт раскрыл меню новогоднего стола на МКС
Источник материала: Tut.by
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков записал видео для
«Стол будет самым обычным, но все же нам удастся внести нотку праздника в меню — мы сделаем бутерброды с икрой», — сказал он.
Кудь-Сверчков добавил, что планирует позвать американских коллег на новогодний ужин.
В ноябре заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев
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На МКС тоже будут накрывать праздничный стол.
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