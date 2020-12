Свободные, сильные, вдохновляющие. Топ-10 белорусок года по версии редакции

Источник материала: Tut.by

2020 в Беларуси стал годом женщин — свободных, сильных, умеющих принимать решения и брать на себя ответственность. Белоруски вдохновляли и своих соотечественников (наверное, наши женщины впервые получили столько цветов и комплиментов не на 8 марта), и весь мир — BBC, The Guardian, The New York Times и другие международные издания посвящали им свои статьи и обложки.

Сегодня мы вспоминаем ярких белорусок года и признаемся, что этот топ дался нам с трудом — ведь каждая из наших женщин по-своему героиня. Отметим, что медиков и волонтеров мы не вносили в наш список целенаправленно — во-первых, невозможно выделить кого-то одного, во-вторых, они уже участвуют в голосовании за героя года по версии читателей.

Мария Колесникова (и триумвират в целом)



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О феномене триумвирата , появление которого вызвало эффект разорвавшейся бомбы, мы рассказывали еще в июле. Эти три женщины идеально дополняют друг друга и трудно их разделить, однако мы бы хотели выделить Марию. В частности потому, что в тот момент, когда Светлана Тихановская и Вероника Цепкало получали премию Сахарова, Мария Колесникова находилась в тюрьме.

Что вдохновляет: смелость и стойкость. Разорванный паспорт на границе — это не только самый эффектный перформанс года, но и удивительная отвага, подкрепленная принципами.

Екатерина Борисевич



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Многие белорусы узнали имя Екатерины Борисевич в связи с печальными событиями: смертью Романа Бондаренко, выходом статьи Екатерины, опровергающей то, что Роман был пьян, и ее последующим задержанием .

Это не первая сложная тема, за которую взялась Екатерина. Однако это первый раз, когда из-за работы, которую Борисевич выполнила со свойственным ей профессионализмом, она отправилась за решетку.

Что вдохновляет: талант и любовь к жизни. О профессиональных качествах Екатерины уже написано много, а мы хотим отметить тот дар, который позволяет ее статьям дотрагиваться до сердец людей. А еще жизнелюбие, которое не позволяет ей опускать руки даже в тюрьме.

Нина Багинская



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы не знали друг друга до этого лета»… Теперь имя 73-летней Нины Багинской знает каждый белорус. Больше того — она попала в международные новости как «бабушка белорусской революции». Эта удивительная женщина стесняется своей популярности, но продолжает вдохновлять фотографов, художников, дизайнеров… Да и всех нас.

Что вдохновляет: верность своим принципам, несмотря ни на что. С 1988 года Нина Багинская отстаивает свою позицию и свое право на ее выражение. Ее не останавливают ни штрафы, ни задержания, ни обыск, ни уж, тем более, такая малость как возраст.

Ольга Хижинкова



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Мисс наших сердец», «Мисс смелость», «Мисс достоинство», «Мисс новая Беларусь», «Мисс Беларусь — навсегда»… Какие только титулы не дали Ольге Хижинковой за те 42 дня, что она провела в тюрьме. Ценно то, что все эти регалии — от простых белорусов, которые всей душой переживали за первую красавицу страны.

Что вдохновляет: честность и доброта. В клипе на композицию Ани Шаркуновой «Песня счастливых людей» Ольга произносит строчки: «Кто ничего не смыслит в политике, кто до этого лета был просто зрителем». Впоследствии она призналась, что это о ней. Хижинкова выходила в город не за какого-либо кандидата, а за белорусов и против насилия над ними.

Елена Левченко



Фото из личного архивы Елены Левченко

Скорее всего, Левченко не предполагала, что ее ждет камера без горячей воды и вши. Но наверняка легенда белорусского баскетбола знала, что ее громкие заявления и выходы на марши не останутся незамеченными. Однако не испугалась и не замолчала. Сегодня имя спортсменки прочно связано не только с несомненными спортивными достижениями, но и со смелой гражданской позицией.

Что вдохновляет: уверенность в своем месте в этом мире. Многие спортсмены так или иначе обозначили свою позицию: «Мы люди подневольные, вместе со спортивной карьерой потеряем всё». Очевидно, что Елена прекрасно знает, чего она стоит, и страх не может помешать ей быть собой.

Ольга Бритикова





Выступление Ольги, которое состоялось на встрече работников новополоцкого завода «Нафтан» с главой КГК Иваном Тертелем, люди справедливо назвали огненным. Четко, смело, убедительно — мужчины-заводчане горячо поддерживали каждую фразу Ольги криками «да!» и аплодисментами. Впоследствии начальницу отдела реализации нефтепродуктов и активистку уволили, но она не падает духом и продолжает отстаивать свои права.

Что вдохновляет: харизматичность и способность достучаться до каждого. Ольга ведь совсем не медийный человек, однако ее мнение и то, как она его выразила, трогает и убеждает гораздо сильнее, чем речи большинства телеведущих.

Татьяна Северинец



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Мать активиста Павла Северинца (напомним, он находится в тюрьме более полугода и признан организацией Amnesty International узником совести), несмотря на горе, через которое ей приходится проходить, не отказывается от своей позиции.

Татьяну и штрафовали, и задерживали: в СИЗО к ней несколько раз приезжала скорая … А уж сколько раз к ее дому приезжала милиция — мы сейчас не сосчитаем. Однако 66-летняя мать троих детей и бабушка семерых внуков остается одной из самых ярких общественных активисток Витебска.

Что вдохновляет: способность создать большую семью, в которой у всех общие ценности и представления о том, что такое хорошо, а что такое плохо. И быть для нее примером.

Елизавета Бурсова



Фото: TUT.BY

История Елизаветы Бурсовой, которую оштрафовали за БЧБ-флаг на балконе, не оставила белорусов равнодушными. Примечательна сама личность героини: педагог, многократная чемпионка по пулевой стрельбе, женщина, чье детство выпало на годы Великой Отечественной войны — семья Елизаветы чудом спаслась от фашистов.

И вот в 87 лет она оказалась на скамье подсудимых. Елизавета не отрицала, что вывесила флаг и парировала на доводы судьи: «Под этим флагом наш президент давал присягу».

Что вдохновляет: чувство собственного достоинства. В зале суда Елизавета отмечала, что возраст не мешает ей стоять, отказывалась от помощи в оплате штрафа и просила дать ей слово после решения суда (однако слушать ее осталась только группа поддержки).

Надежда Зеленкова (как и все женщины, чьи близкие люди находятся в заключении)

Мы понимаем, о скольких прекрасных женщинах могли бы рассказать, касаясь этой темы, но остановились на Надежде — по нескольким причинам. Главная из них: в тот момент, когда ее мужа Александра Василевича отправили в СИЗО по уголовному делу, Надежда была на 7-м месяце беременности. За то время, что Александр отбывает наказание, она успела родить дочь — Уршуля второй ребенок в их семье. Нам трудно себе представить, сколько сил и мужества ей потребовалось, чтобы пережить эти месяцы. При этом Надежда не прекращает писать в социальных сетях о том, что важно для нее и многих белорусов — и это еще одна причина, по которой она обязана быть в нашем топе.

Что вдохновляет: способность в самой патовой ситуации собраться с силами и понять, что теперь только от тебя зависят все члены твоей семьи.

Зоя Белохвостик



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Все актрисы «Купаловского» заслуживают места в этом топе, но Зоя Белохвостик, по нашему мнению, символ этого театра и того, как он вступился за белорусов . В интервью для нас Зоя рассказывала, что с «Купаловским» неразрывно связана история семьи (дедушка Зои поступил на службу в театр в 1926-м году — почти сто лет назад!) и вся ее жизнь. Актриса рассказывала, что театр был ее домом, который она вынуждена была покинуть из-за своих убеждений. Впоследствии Белохвостик лишилась работы и в Академии искусств.

Что вдохновляет: сочетание хрупкой красоты с железной принципиальностью. Приведем всего одну цитату Белохвостик: «Дело не в Латушко. Просто… Ну вот как мы можем молчать? Как я могу выходить на сцену? Я что, должна сделать вид, что я ничего не вижу, не слышу и не понимаю, где я нахожусь? Это бы означало, что я просто закрываю на все глаза, приветствую режим и работаю на него».

