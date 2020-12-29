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Свободные, сильные, вдохновляющие. Топ-10 белорусок года по версии редакции
Источник материала: Tut.by
2020 в Беларуси стал годом женщин — свободных, сильных, умеющих принимать решения и брать на себя ответственность. Белоруски вдохновляли и своих соотечественников (наверное, наши женщины впервые получили столько цветов и комплиментов не на 8 марта), и весь мир — BBC, The Guardian, The New York Times и другие международные издания посвящали им свои статьи и обложки.
Сегодня мы вспоминаем ярких белорусок года и признаемся, что этот топ дался нам с трудом — ведь каждая из наших женщин по-своему героиня. Отметим, что медиков и волонтеров мы не вносили в наш список целенаправленно — во-первых, невозможно выделить кого-то одного, во-вторых, они уже участвуют в голосовании за
Напишите в комментариях, кого бы вы обязательно внесли в наш топ — мы будем рады узнать или вспомнить о тех, кто не попал в эту подборку. А может быть, выпустим и вторую часть материала.
Мария Колесникова (и триумвират в целом)
Что вдохновляет: смелость и стойкость. Разорванный паспорт на границе — это не только самый эффектный перформанс года, но и удивительная отвага, подкрепленная принципами.
Екатерина Борисевич
Многие белорусы узнали имя Екатерины Борисевич в связи с печальными событиями: смертью Романа Бондаренко, выходом статьи Екатерины, опровергающей то, что Роман был пьян, и
Это не первая сложная тема, за которую взялась Екатерина. Однако это первый раз, когда из-за работы, которую Борисевич выполнила со свойственным ей профессионализмом, она отправилась за решетку.
Что вдохновляет: талант и любовь к жизни. О профессиональных качествах Екатерины уже написано много, а мы хотим отметить тот дар, который позволяет ее статьям дотрагиваться до сердец людей. А еще жизнелюбие, которое не позволяет ей опускать руки даже в тюрьме.
Нина Багинская
«Мы не знали друг друга до этого лета»… Теперь имя 73-летней Нины Багинской знает каждый белорус. Больше того — она попала в международные новости как «бабушка белорусской революции». Эта удивительная женщина стесняется своей популярности, но продолжает вдохновлять фотографов, художников, дизайнеров… Да и всех нас.
Что вдохновляет: верность своим принципам, несмотря ни на что. С 1988 года Нина Багинская отстаивает свою позицию и свое право на ее выражение. Ее не останавливают ни штрафы, ни задержания, ни обыск, ни уж, тем более, такая малость как возраст.
Ольга Хижинкова
«Мисс наших сердец», «Мисс смелость», «Мисс достоинство», «Мисс новая Беларусь», «Мисс Беларусь — навсегда»… Какие только титулы не дали Ольге Хижинковой за те 42 дня, что она провела в тюрьме. Ценно то, что все эти регалии — от простых белорусов, которые всей душой переживали за первую красавицу страны.
Что вдохновляет: честность и доброта. В клипе на композицию Ани Шаркуновой «Песня счастливых людей» Ольга произносит строчки: «Кто ничего не смыслит в политике, кто до этого лета был просто зрителем». Впоследствии она призналась, что это о ней. Хижинкова выходила в город не за какого-либо кандидата, а за белорусов и против насилия над ними.
Елена Левченко
Скорее всего, Левченко не предполагала, что ее ждет камера без горячей воды и вши. Но наверняка легенда белорусского баскетбола знала, что ее громкие заявления и выходы на марши не останутся незамеченными. Однако не испугалась и не замолчала. Сегодня имя спортсменки прочно связано не только с несомненными спортивными достижениями, но и со смелой гражданской позицией.
Что вдохновляет: уверенность в своем месте в этом мире. Многие спортсмены так или иначе обозначили свою позицию: «Мы люди подневольные, вместе со спортивной карьерой потеряем всё». Очевидно, что Елена прекрасно знает, чего она стоит, и страх не может помешать ей быть собой.
Ольга Бритикова
Выступление Ольги, которое состоялось на встрече работников новополоцкого завода «Нафтан» с главой КГК Иваном Тертелем, люди справедливо назвали огненным. Четко, смело, убедительно — мужчины-заводчане горячо поддерживали каждую фразу Ольги криками «да!» и аплодисментами. Впоследствии начальницу отдела реализации нефтепродуктов и активистку уволили, но она не падает духом и продолжает отстаивать свои права.
Что вдохновляет: харизматичность и способность достучаться до каждого. Ольга ведь совсем не медийный человек, однако ее мнение и то, как она его выразила, трогает и убеждает гораздо сильнее, чем речи большинства телеведущих.
Татьяна Северинец
Мать активиста Павла Северинца (напомним, он находится в тюрьме более полугода и признан организацией Amnesty International узником совести), несмотря на горе, через которое ей приходится проходить, не отказывается от своей позиции.
Татьяну и штрафовали, и задерживали: в СИЗО к ней
Что вдохновляет: способность создать большую семью, в которой у всех общие ценности и представления о том, что такое хорошо, а что такое плохо. И быть для нее примером.
Елизавета Бурсова
История Елизаветы Бурсовой, которую оштрафовали за БЧБ-флаг на балконе, не оставила белорусов равнодушными. Примечательна сама личность героини: педагог, многократная чемпионка по пулевой стрельбе, женщина, чье детство выпало на годы Великой Отечественной войны — семья Елизаветы чудом спаслась от фашистов.
И вот в 87 лет она оказалась на скамье подсудимых. Елизавета не отрицала, что вывесила флаг и парировала на доводы судьи: «Под этим флагом наш президент давал присягу».
Что вдохновляет: чувство собственного достоинства. В зале суда Елизавета отмечала, что возраст не мешает ей стоять, отказывалась от помощи в оплате штрафа и просила дать ей слово после решения суда (однако слушать ее осталась только группа поддержки).
Надежда Зеленкова (как и все женщины, чьи близкие люди находятся в заключении)
Мы понимаем, о скольких прекрасных женщинах могли бы рассказать, касаясь этой темы, но остановились на Надежде — по нескольким причинам. Главная из них: в тот момент, когда ее мужа Александра Василевича отправили в СИЗО по уголовному делу, Надежда была на 7-м месяце беременности. За то время, что Александр отбывает наказание, она успела родить дочь — Уршуля второй ребенок в их семье. Нам трудно себе представить, сколько сил и мужества ей потребовалось, чтобы пережить эти месяцы. При этом Надежда не прекращает писать в социальных сетях о том, что важно для нее и многих белорусов — и это еще одна причина, по которой она обязана быть в нашем топе.
Что вдохновляет: способность в самой патовой ситуации собраться с силами и понять, что теперь только от тебя зависят все члены твоей семьи.
Зоя Белохвостик
Все актрисы «Купаловского» заслуживают места в этом топе, но Зоя Белохвостик, по нашему мнению, символ этого театра и того,
Что вдохновляет: сочетание хрупкой красоты с железной принципиальностью. Приведем всего одну цитату Белохвостик: «Дело не в Латушко. Просто… Ну вот как мы можем молчать? Как я могу выходить на сцену? Я что, должна сделать вид, что я ничего не вижу, не слышу и не понимаю, где я нахожусь? Это бы означало, что я просто закрываю на все глаза, приветствую режим и работаю на него».
Бонус: «Ева» Хаима Сутина
На тот случай, если вы забыли, с какой женщины всё начиналось:
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Напишите в комментариях, кого бы вы обязательно внесли в наш топ - мы будем рады узнать или вспомнить о тех, кто не попал в эту подборку. А может быть, выпустим и...
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