ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спортсменами года от «Прессбола» стали Азаренко и Шиманович. В опросе на сайте газеты лидировали Романовская и Артем Королек

29.12.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Газета «Прессбол» в номере, который вышел во вторник, назвала лучшего спортсмена и лучшую спортсменку. Ими стали теннисистка Виктория Азаренко и пловец Илья Шиманович.


Добавим, что на сайте газеты проводился традиционный опрос: «лучший спортсмен-2020» и «лучшая спорсменка-2020».

На вечер понедельника в этом опросе лидировали: фристайлистка Александра Романовская среди женщин – 65,6% (8609) проголосовавших и у мужчин Артем Королек – 36,8% (3136).

Илья Шиманович набрал лишь 11,5% (976 проголосовали), а Виктория Азаренко 11,4% (1518).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Газета «Прессбол» в номере, который вышел во вторник, назвала лучшего спортсмена и лучшую спортсменку. Ими стали теннисистка Виктория Азаренко и пловец Илья...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аналитик: цены на нефть рухнут до 30 долларов за баррель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика