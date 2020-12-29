ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Берите няню на час: министр труда и соцзащиты – о сокращении декретного отпуска

29.12.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич встречалась с семьями из Барановичей и Барановичского района. Затронула чиновник и возможные изменения декретного отпуска, сообщает БЕЛТА:


 

 
 – Сегодня в Барановичах я встречаюсь с семьями. Это говорит о том, что мы хотим получить обратную связь: как семьи видят ситуацию. Около 40% мам, занятых на рынке труда, имеют высшее образование. Они хотят иметь семью и состояться в профессии. Обеспечить этот баланс - важная задача, которую нужно решить. 

Если сроки декретного отпуска действительно сократят, что делать родителям малышей? Ирина Костевич ответила так: сейчас в обществе есть запрос на развитие услуг по уходу за детьми раннего возраста. К примеру, на частные детские сады или услуги няни на час:
 
– Думаю, частный бизнес отреагирует на потребность и заявку со стороны граждан. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич встречалась с семьями из Барановичей и Барановичского района. Затронула чиновник и возможные изменения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Свободные, сильные, вдохновляющие. Топ-10 белорусок года по версии редакции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика