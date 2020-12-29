Берите няню на час: министр труда и соцзащиты – о сокращении декретного отпуска









– Сегодня в Барановичах я встречаюсь с семьями. Это говорит о том, что мы хотим получить обратную связь: как семьи видят ситуацию. Около 40% мам, занятых на рынке труда, имеют высшее образование. Они хотят иметь семью и состояться в профессии. Обеспечить этот баланс - важная задача, которую нужно решить.





Если сроки декретного отпуска действительно сократят, что делать родителям малышей? Ирина Костевич ответила так: сейчас в обществе есть запрос на развитие услуг по уходу за детьми раннего возраста. К примеру, на частные детские сады или услуги няни на час:

– Думаю, частный бизнес отреагирует на потребность и заявку со стороны граждан.