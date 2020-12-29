Мнение: Россия осторожничает с Беларусью









«Политринга» озвучил политолог, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. Соответствующее мнение в комментарии корреспондентуозвучил политолог, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.





Политолог обратил внимание на то, что соглашение по газу между Россией и Беларусью является краткосрочным.





«Сторонам удалось договориться в краткосрочной перспективе - на год. Интеграционные же союзы создавались на десятилетия», - указал он.

Безпалько убежден, что подписанный протокол говорит о том, что Москва действует крайне аккуратно в отношении Минска





«Соглашение по газу свидетельствует об осторожном подходе с российской стороны: желании сохранить пусть и небольшой, но рынок сбыта, а с другой - не идти на уступки в условиях отсутствия реальной интеграции», - подытожил он.





Напомним, «Газпром» подписал протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа с белорусским «Минэнерго». Официальный телеграм-канал министерства сообщает, что новая цена будет практически на уровне текущего года и значительно ниже того уровня, который предусмотрен формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении 2011 года.