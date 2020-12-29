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Мнение: Россия осторожничает с Беларусью

29.12.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соглашение, подписанное российским «Газпромом» с белорусским «Минэнерго», о порядке формирования цен при поставке природного газа свидетельствует об осторожном подходе с российской стороны.



Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил политолог, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Политолог обратил внимание на то, что соглашение по газу между Россией и Беларусью является краткосрочным.

«Сторонам удалось договориться в краткосрочной перспективе - на год. Интеграционные же союзы создавались на десятилетия», - указал он.
Безпалько убежден, что подписанный протокол говорит о том, что Москва действует крайне аккуратно в отношении Минска.

«Соглашение по газу свидетельствует об осторожном подходе с российской стороны: желании сохранить пусть и небольшой, но рынок сбыта, а с другой - не идти на уступки в условиях отсутствия реальной интеграции», - подытожил он.

Напомним, «Газпром» подписал протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа с белорусским «Минэнерго». Официальный телеграм-канал министерства сообщает, что новая цена будет практически на уровне текущего года и значительно ниже того уровня, который предусмотрен формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении 2011 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Соглашение, подписанное российским «Газпромом» с белорусским «Минэнерго», о порядке формирования цен при поставке природного газа свидетельствует об осторожном...
 
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