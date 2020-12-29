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Алексей Бага станет новым тренером Актобе
Источник материала: Партизан
Белорусский тренер согласовал условия контракта
Белорусский наставник Алексей Бага договорился о деталях соглашения с казахстанской командой Актобе.
Тренер приступит к работе в начале января. Накануне специалист встречался с акимом Актюбинской области.
Актобе уже начал сборы. К втягивающим занятиям приступили местные футболисты.
Напомним, 21 декабря Бага официально покинул вильнюсский Жальгирис. Столичная команда под руководством белорусского тренера завоевала восьмое чемпионство в истории.
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Белорусский тренер согласовал условия контракта
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