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Юрий Караев: Соразмерное насилие всё же бывает. И без него невозможно

29.12.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Помощник президента по Гродненской области и экс-глава МВД Беларуси Юрий Караев дал интервью блогеру Алексею Голикову. Оно появилось на Youtube-канале блогера.



Юрий Караев: Соразмерное насилие всё же бывает. И без него невозможно
Юрий Караев / Еврорадио
Экс-министр рассказал, что является христианином: покрестился в 42 года. (Кстати, в этом году Караеву исполнилось 54 года.)

Он заявил, что хотя христианство не принимает насилия, но отбрасывать его совершенно не получается. "Ну, мы же военные люди. Какие-то отступления у военных людей должны быть. Если помнить только о том, что насилие не приемлется, тогда все добрые хорошие должны разоружиться и бесконечно подставлять правую после левой. Для сохранение государств, общественного порядка, какое-то минимальное, соразмерное насилие всё же бывает. И без него невозможно", — сообщил Караев.

На вопрос о своих действиях в августе во время акций против фальсификации выборов экс-министр обозначил: "Я не организовывал насилие. Я организовывал охрану общественного порядка, чтобы функционировали все объекты жизнедеятельности, транспортные артерии, коммуникации и нормальная жизнь населенных пунктов и страны — вот что я организовывал".

Как известно, ни по одному из фактов избиения и травм, которые нанесли силовики, и даже по фактам гибели до сих пор нет ни одного уголовного дела. Следствие или затягивает проверки (как в случае с гибелью Александра Тарайковского), или отвечает об отсутствии состава преступления (как в случае гродненского журналиста Руслана Кулевича, которому сломали обе руки).

Караев называет себя патриотом белорусского государства и объясняет свое понимание патриотизма: "Патриотизм — это когда ты за свою страну, за свое государство, и его прославляешь, любишь, делаешь для него пользу. Стремишься, чтобы оно жило лучше... Даже скажу так — лучше, чем другие".

В этом он, по словам самого экс-министра, расходится с Павлом Латушко. Правда, Караев признается, что лично с Латушко не знаком и о его взглядах до августа 2020-го даже не знал.

"Вот то, что от него исходит сейчас, я считаю даже не псевдопатриотизмом, а полнейшим разрушительным деянием для страны. Я не могу объяснить его мотивы, не знаю, что он за человек. Но мне с моим жизненным опытом, с моей стезей сдается, что он совсем не патриот, я уверен в этом. Он идет против государства", — подчеркивает бывший глава МВД.

Он считает, что призывы Латушко губительны не только для государства, но и для страны.
 
 
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Помощник президента по Гродненской области и экс-глава МВД Беларуси Юрий Караев дал интервью блогеру Алексею Голикову. Оно появилось на Youtube-канале блогера.
 
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