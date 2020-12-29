ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый кроссовер Geely KX11 проходит испытания

29.12.2020 09:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Geely продолжает работать над расширением гаммы моделей, созданных на модульной платформе CMA, спроектированной инженерами Volvo. Вслед за Tugella эту же платформу получит более крупный «паркетник» китайской марки, пока известный под заводским индексом KX11.


Напомним, что на архитектуре CMA со стойками McPherson спереди и задней многорычажной подвеской, кроме вышеупомянутой Tugella, построены также Volvo XC40, седан Geely Preface и большинство моделей дочернего бренда Lynk & Co. Накануне китайцы поделились фотографиями закамуфлированного прототипа будущего кроссовера, проходящего ездовые испытания.


У KX11, в отличие от Tugella с плавно спадающей кормой, будут прозаические пропорции, а длина кроссовера, если верить данным китайских СМИ, составит 4,81 м при колесной базе в 2,8 м. Подробностей о технической начинке пока нет, но под капот KX11 прочат двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 190 л. с. в комбинации с передним приводом и 7-ступенчатым «роботом». Впоследствии могут появится и другие версии, в том числе и гибридные.


Первый публичный показ KX11 состоится в первой половине следующего года — после премьеры Geely откроет прием заказов и обнародует цены.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Geely продолжает работать над расширением гаммы моделей, созданных на модульной платформе CMA, спроектированной инженерами Volvo. Вслед за Tugella эту же платформу...
 
Новости дня
Новости разные
 
США потратят $290 млн на «противодействие влиянию России»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика