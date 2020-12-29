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Новый кроссовер Geely KX11 проходит испытания
Источник материала: Tut.by
Компания Geely продолжает работать над расширением гаммы моделей, созданных на модульной платформе CMA, спроектированной инженерами Volvo. Вслед за
Напомним, что на архитектуре CMA со стойками McPherson спереди и задней многорычажной подвеской, кроме вышеупомянутой Tugella, построены также Volvo XC40, седан
У KX11, в отличие от Tugella с плавно спадающей кормой, будут прозаические пропорции, а длина кроссовера, если верить данным китайских СМИ, составит 4,81 м при колесной базе в 2,8 м. Подробностей о технической начинке пока нет, но под капот KX11 прочат двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 190 л. с. в комбинации с передним приводом и 7-ступенчатым «роботом». Впоследствии могут появится и другие версии, в том числе и гибридные.
Первый публичный показ KX11 состоится в первой половине следующего года — после премьеры Geely откроет прием заказов и обнародует цены.
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Компания Geely продолжает работать над расширением гаммы моделей, созданных на модульной платформе CMA, спроектированной инженерами Volvo. Вслед за Tugella эту же платформу...
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