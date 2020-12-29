Новый кроссовер Geely KX11 проходит испытания

Источник материала: Tut.by

Компания Geely продолжает работать над расширением гаммы моделей, созданных на модульной платформе CMA, спроектированной инженерами Volvo. Вслед за Tugella эту же платформу получит более крупный «паркетник» китайской марки, пока известный под заводским индексом KX11.





Напомним, что на архитектуре CMA со стойками McPherson спереди и задней многорычажной подвеской, кроме вышеупомянутой Tugella, построены также Volvo XC40, седан Geely Preface и большинство моделей дочернего бренда Lynk & Co. Накануне китайцы поделились фотографиями закамуфлированного прототипа будущего кроссовера, проходящего ездовые испытания.





У KX11, в отличие от Tugella с плавно спадающей кормой, будут прозаические пропорции, а длина кроссовера, если верить данным китайских СМИ, составит 4,81 м при колесной базе в 2,8 м. Подробностей о технической начинке пока нет, но под капот KX11 прочат двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 190 л. с. в комбинации с передним приводом и 7-ступенчатым «роботом». Впоследствии могут появится и другие версии, в том числе и гибридные.





Первый публичный показ KX11 состоится в первой половине следующего года — после премьеры Geely откроет прием заказов и обнародует цены.