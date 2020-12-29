На площади Богушевича не работает светофор. ГАИ регулирует движение, но возможны заторы

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о том, что сегодня утром на площади Богушевича светофорный объект работает в режиме желтого мигания. Инспектор регулирует движение на участке, тем не менее возможно образование заторов, движение затруднено. Водителей просят выбирать объездные пути.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», в Минске на 9:30 наблюдаются 3-балльные пробки. Кроме площади Богушевича и прилегающих улиц Немиги, Клары Цеткин, а также проспекта Дзержинского, движение затруднено на Городском Валу. Трудно проехать по улице Ленина на участке от улицы Кирова до проспекта Независимости. Затор на улице Мясникова.

Также из-за ДТП затруднено движение на проспекте Машерова вблизи пересечения с проспектом Победителей. По той же причине небольшой затор образовался на съезде с проспекта Жукова на улицу Железнодорожную.