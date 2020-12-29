Белорусский Минздрав объявил о начале массовой вакцинации «Спутником V»

Источник материала: Onliner

Сегодня стартует массовая вакцинация населения Беларуси российской вакциной «Спутник V». Об этом объявили министерства здравоохранения Беларуси и России, а также Российский фонд прямых инвестиций. Сегодня первая партия вакцины прибыла в Беларусь.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессом. Первыми будут вакцинированы медработники, педагоги и специалисты, которым приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться добровольно. Пиневич добавил, что в стране создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь. Закуплено специальное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил: «Быстрый доступ Беларуси к российской вакцине стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы. Важно подчеркнуть рациональный подход страны-соседки к локальным клиническим исследованиям вакцин. Протокол проведенного в стране клинисследования позволил в короткие сроки подтвердить валидность обширных российских данных клинического изучения „Спутника V“ для жителей Беларуси».

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Беларусь стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину. А также стала первой страной, где начинается широкая вакцинация населения препаратом «Спутник V».

Следующим этапом станет выпуск вакцины в Беларуси, что существенно упростит логистику, позволит ускорить темпы вакцинации.