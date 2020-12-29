Xiaomi Mi 11 стал первым смартфоном с топовым чипом Snapdragon 888

Источник материала: Onliner Xiaomi представила новый флагман — модель Mi 11. Смартфон оказался первым устройством на чипе Snapdragon 888. Это новый флагман от Snapdragon, который обещает высокую энергоэффективность при выдающейся мощности.

Диагональ AMOLED-экрана Mi 11 равняется 6,81 дюйма при разрешении QHD+. Частота обновления составляет 120 Гц. Пиковая яркость — 1500 нит. Стекло защищено по технологии Gorilla Glass Victus. Дисплей закруглен по краям.

Snapdragon 888 работает в паре с 8 либо 12 ГБ оперативной памяти, объем встроенного пространства может быть 128 ГБ либо 256 ГБ. Слота под карту microSD нет.





Разрешение сенсора основной камеры — 108 Мп, также есть ультраширокий сенсор на 13 Мп (угол обзора 123 градуса) и 5-мегапиксельный макро. Фронтальная камера делает фото и пишет видео на 20-мегапиксельную камеру.

Xiaomi Mi 11 получил батарею на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 55 Вт (50 Вт без проводов, а также реверсивную зарядку мощностью 10 Вт. В комплекте зарядного устройства нет, однако если покупателю оно нужно, Xiaomi обещает бесплатно дать сетевой адаптер питания при покупке Mi 11. Стартовая цена смартфона — $610, а топовая версия оценена в $720.

Продажи начнутся 1 января.